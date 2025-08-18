Суперник Орбана висловив протест Росії через заяву її розвідки

Головний опонент чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - Петер Мадяр висловив протест послу РФ в Угорщині після заяви російської розвідки щодо нібито планів Єврокомісії "змінити режим у Будапешті".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера угорської опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяря у сомережі Facebook.
Як зазначив Мадяр, у документі російської спецслужби, оприлюдненому 13 серпня, безпідставно стверджується, що ЄС та його лідери нібито прагнуть зробити його наступним прем'єр-міністром країни та мобілізують для цього "матеріальні, медійні та лобістські ресурси".
Опозиційний політик назвав такі заяви неприйнятним втручанням у внутрішньополітичні процеси Угорщини.
"Це спроба вплинути на угорських виборців, спотворити наші публічні дебати та підірвати довіру до нашої демократії. Суверенітет Угорщини належить виключно угорському народу", - наголосив він.
Мадяр зажадав від російського посольства публічних пояснень і чітких гарантій того, що РФ утримається від подібних дій у майбутньому, зокрема від дезінформаційних кампаній, кібероперацій чи тиску на політичних діячів.
Він підкреслив, що недоторканність демократичних процесів є базовою умовою для будь-якої двосторонньої співпраці між країнами.
У квітні 2026 року в Угорщині мають відбутися парламентські вибори. На перемогу претендують партія Віктора Орбана "Фідес" та опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса".
Мадяр наголосив, що його партія має всі шанси перемогти Орбана на виборах та стартував із передвиборчою кампанією на каное.
У відповідь на це Орбан активізував власну інформаційну кампанію. Зокрема, у липні по країні з’явилися плакати та відео, де Мадяра намагаються виставити "угорським Зеленським" і маріонеткою зовнішніх гравців, поряд із самим президентом України.
А нещодавно служба зовнішньої розвідки РФ опублікувала заяву, в якій повторила слова Орбана, які він часто використовує для дискредитації Мадяра. Йдеться про позиціонування політика, як маріонетки Європейської комісії.
У відповідь Мадяр звинуватив Росію у втручанні у вибори, а також використанні розвідки для підриву його кампанії проти прем'єра Віктора Орбана.