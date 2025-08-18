Соперник Орбана выразил протест России из-за заявления ее разведки

Как отметил Мадьяр, в документе российской спецслужбы, обнародованном 13 августа, безосновательно утверждается, что ЕС и его лидеры якобы стремятся сделать его следующим премьер-министром страны и мобилизуют для этого "материальные, медийные и лоббистские ресурсы".

Оппозиционный политик назвал такие заявления неприемлемым вмешательством во внутриполитические процессы Венгрии.

"Это попытка повлиять на венгерских избирателей, исказить наши публичные дебаты и подорвать доверие к нашей демократии. Суверенитет Венгрии принадлежит исключительно венгерскому народу", - подчеркнул он.

Мадьяр потребовал от российского посольства публичных объяснений и четких гарантий того, что РФ воздержится от подобных действий в будущем, в частности от дезинформационных кампаний, киберопераций или давления на политических деятелей.

Он подчеркнул, что неприкосновенность демократических процессов является базовым условием для любого двустороннего сотрудничества между странами.