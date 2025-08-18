RU

Соперник Орбана выразил протест России из-за заявления ее разведки

Фото: лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Главный оппонент действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - Петер Мадьяр выразил протест послу РФ в Венгрии после заявления российской разведки о якобы планах Еврокомиссии "изменить режим в Будапеште".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяря в сомереже Facebook.

Как отметил Мадьяр, в документе российской спецслужбы, обнародованном 13 августа, безосновательно утверждается, что ЕС и его лидеры якобы стремятся сделать его следующим премьер-министром страны и мобилизуют для этого "материальные, медийные и лоббистские ресурсы".

Оппозиционный политик назвал такие заявления неприемлемым вмешательством во внутриполитические процессы Венгрии.

"Это попытка повлиять на венгерских избирателей, исказить наши публичные дебаты и подорвать доверие к нашей демократии. Суверенитет Венгрии принадлежит исключительно венгерскому народу", - подчеркнул он.

Мадьяр потребовал от российского посольства публичных объяснений и четких гарантий того, что РФ воздержится от подобных действий в будущем, в частности от дезинформационных кампаний, киберопераций или давления на политических деятелей.

Он подчеркнул, что неприкосновенность демократических процессов является базовым условием для любого двустороннего сотрудничества между странами.

 

Что предшествовало

В Венгрии оппозиционный политик Петер Мадьяр, лидер партии "Тиса" и главный соперник премьера Виктора Орбана, начал свою предвыборную кампанию на каноэ. Он отметил, что его партия имеет все шансы победить Орбана на выборах 2026 года.

В ответ на это Орбан активизировал собственную информационную кампанию. В частности, в июле по стране появились плакаты и видео, где Мадьяра пытаются выставить "венгерским Зеленским" и марионеткой внешних игроков, наряду с самим президентом Украины.

Недавно Мадьяр обвинил Россию во вмешательстве в выборы, а также использовании разведки для подрыва его кампании против премьера Виктора Орбана.

Стоит добавить, что ранее Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. В то же время он признал Россию агрессором.

