Зеленський обурився діями Орбана: використовує моє обличчя для виборів, я не дозволяв

Президент України Володимир Зеленський розкритикував дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Глава держави заявив, що політика Орбана є антиукраїнською, маніпулятивною і працює в інтересах Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського угорському виданню Valasz Online .

У розмові Зеленський прокоментував результати соціологічного опитування, згідно з яким Орбан посідає третє місце серед найменш популярних політиків в Україні - після диктаторів Володимира Путіна і Олександра Лукашенка.

"Позиція Віктора Орбана не відображає позиції всієї Угорщини. У цьому різниця між Угорщиною та Росією: у Росії позиція Путіна така ж, як і в його суспільстві. Політика Віктора, на жаль, антиукраїнська. І антиєвропейська", - сказав він.

Президент також висловив обурення щодо використання його зображення на білбордах в Угорщині у рамках передвиборчої кампанії Орбана.

"Як він може використовувати моє обличчя для власних обрань? Я не давав йому на це дозволу! Я президент іншої країни. Він неправильно використовує мене для своєї внутрішньої політики. В інших країнах немає білбордів Орбана. Бо це було б неетично", - зазначив український президент.

Зеленський нагадав, що Орбан не вперше використовує війну в Україні для своїх політичних цілей і не гребує двозначними кроками - наприклад, одразу після візиту до Києва він поїхав до Москви.

"Він приїжджає з візитом, говорить про завершення війни, а потім їде до Росії. Чи це чесні стосунки? Ні, це не так. Він їде кудись ще, щоб обговорити нас", - наголосив Зеленський.

За словами президента, такі дії Орбана сприяють не лише поширенню дезінформації, а й провокують радикалізацію суспільства всередині самої Угорщини. Він застеріг, що це може мати серйозні наслідки як для двосторонніх відносин, так і для безпеки Європи в цілому.