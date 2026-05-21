Замість смітника - людям: що таке фудбанкінг і як це може працювати в магазинах України

В країнах ЄС вже тривалий час існує фудбекінг - зобов'язання торгових мереж віддавати продукти з майже вичерпаним строком придатності замість утилізації. І нещодавно в медіа з'явилися розмови про те, що такий механізм можуть запустити і в Україні в межах всутпу в ЄС.
РБК-Україна з'ясовувало, як це може працювати в українських супермаркетах.
Головне:
Голова Чеської федерації продовольчик банків Алеш Славічек заявив, що в Україні може запрацювати фудбанкінг - зобов'язання магазинів передавати нужденним продукти з терміном придатності.
Ініціатива для Європи не нова - в Чехії аналогічний закон діє з 2018 року. Торгові мережі намагалися його оскаржити в суді, але програли.
Суть ініціативи - скорочення харчових відходів за прикладом Чехії та інших країн ЄС. Замість знищення товарів, у яких добігає кінця термін придатності, магазини будуть зобов'язані передавати їх благодійним організаціям - так званим фудбанкам - для роздачі людям, які цього потребують.
"Ініціатива є прогресивною і неминучою в рамках інтеграції до ЄС, проте для торговельних мереж вона не буде простою", - пояснює у коментарі РБК-Україна адвокатка, керівник юридичної компанії "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.
Для бізнесу передбачені як стимули, так і покарання.
Якщо магазин передає продукти на благодійність - він отримує податкові пільги. Зокрема, можливе скасування ПДВ або податку на прибуток із таких операцій.
"Раніше безоплатна передача товарів юридично вважалася "продажем за нуль гривень" і могла додатково оподатковуватися", - пояснює адвокатка.
Якщо ж магазин викидає їжу, яку можна було безпечно віддати людям - отримає адміністративний штраф.
На законодавчому рівні планують чітко розмежувати два типи маркування:
Це - головне юридичне питання, яке доведеться врегулювати. За словами Діни Дрижакової, у договорах між магазинами та благодійними фондами має бути чітко прописаний момент переходу відповідальності.
"Магазин має відповідати за якість та умови зберігання продукту виключно до моменту передачі його представнику фудбенку", - пояснює адвокат.
Щойно товар підписано за актом приймання-передачі - відповідальність за транспортування, зберігання і роздачу переходить до благодійної організації. Якщо цього не зробити, магазин ризикує отримати судові позови від споживачів.
Попри обіцяні пільги, магазини зіткнуться з реальними операційними витратами.
Адвокат Дрижакова виділяє кілька ключових моментів. Потрібні такі нововведення в торгових мережах:
"Окремо доведеться чекати змін до Податкового кодексу та розробляти нові форми внутрішньої документації - щоб податкова не трактувала благодійну передачу як прихований продаж", - додала юристка.
"Попри запевнення експертів про те, що виробники закладають плюс 20 відсотків запасу строку придатності, для українського споживача передача товарів на межі прострочення може виглядати неоднозначно", - попереджає Дрижакова.
Магазинам доведеться ретельно перевіряти вигляд товарів перед передачею.
"Пошкоджена упаковка або підгнилі овочі під виглядом благодійності - пряма дорога до скандалу в медіа і соцмережах", - додала юристка.
За словами адвоката Дрижакової, власникам магазинів вже зараз варто:
Першою в Європі подібний закон ухвалила Франція - ще у 2016 році. Тоді супермаркетам заборонили викидати їжу і зобов'язали передавати її на благодійність. За порушення - штраф.
У результаті щороку французькі магазини рятують 46 тисяч тонн продуктів.
У США обов'язкового закону немає, але діють податкові пільги за передачу їжі благодійним організаціям. Також поширена практика продажу продуктів із терміном, що спливає, за копійчаними цінами.
У Чехії закон діє з 2018 року - і саме за чеською моделлю Україна планує будувати свою систему.