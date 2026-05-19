Попит зріс на 60%: скільки українці готові витратити на вишиванку у 2026 році
Напередодні Дня вишиванки українці активніше шукають традиційний одяг, хоча загальний попит цього року дещо нижчий, ніж торік. Водночас більшість уже мають власну вишиту сорочку та купують її не лише до свята.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX
Головне:
- Попит до свята: Напередодні свята інтерес до одягу підскочив на 60% порівняно з початком місяця.
- Загальний тренд: Попит у травні дещо нижчий, ніж торік. Головна причина - 83% опитаних українців уже мають власну вишиванку.
- Планований бюджет: Більшість покупців розраховують витратити на сорочку до 2000 гривень.
- Для кого купують: Найчастіше традиційний одяг шукають для себе та для дітей.
- Інтерес до вживаного: Майже половина українців позитивно ставиться до купівлі вживаних вишиванок.
- Де купують: Найпопулярнішим майданчиком стали маркетплейси.
У 2026 році День вишиванки українці відзначатимуть у четвер, 21 травня.
За даними аналітиків, у травні попит на вишиванки нижчий, ніж у травні 2025 року. Водночас протягом 8-14 травня кількість відгуків на оголошення зросла на 60% порівняно з початком місяця.
Експерти пояснюють це наближенням свята та сезонним інтересом до національного одягу.
При цьому 83% опитаних українців уже мають вишиванку. Саме тому багато хто не планує купувати нову сорочку цього року.
Також 78% респондентів заявили, що купують вишиванки без прив’язки до конкретної дати. Часто попит зростає перед Першим дзвоником або іншими важливими подіями.
Скільки українці готові витратити
Більшість опитаних планують витратити на вишиванку до 2 тисяч гривень - так відповіли 66% респондентів.
Ще:
- 15% готові заплатити до 3 тисяч гривень;
- 12% - понад 4 тисячі гривень.
У дослідженні зазначають, що частина покупців шукає бюджетні варіанти, а інші готові витрачати більше на унікальні або дизайнерські речі.
Для кого найчастіше купують вишиванки
Серед тих, хто планує покупку:
- 77% шукають вишиванку для себе;
- 50% - для дитини;
- 26% - для партнера чи партнерки;
- 15% хочуть придбати вишиванки для всієї родини.
Крім нових речей, українці активно цікавляться і вживаними вишиванками. Майже половина респондентів позитивно ставиться до такого варіанту.
За словами аналітиків, покупців приваблюють унікальні орнаменти, регіональні особливості та історія таких речей.
Де українці найчастіше купують вишиванки
Найпопулярнішим місцем для покупки стали маркетплейси - їх обрали 66% опитаних.
Також українці купують вишиванки:
- в офлайн-магазинах - 32%;
- на ярмарках та маркетах - 27%;
- через Instagram і Facebook-магазини - 26%;
- у майстрів ручної роботи - 18%.
Нагадаємо, цьогоріч Всесвітній день вишиванки відзначатиме 20-річний ювілей, а до свята готують масштабний міжнародний флешмоб та акцію пам’яті. Українців у різних країнах закликають створити "живе" число 20 у вишиванках, а також долучитися до ініціативи "Вишита стрічка пам’яті" на честь полеглих захисників України.
