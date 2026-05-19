Попит зріс на 60%: скільки українці готові витратити на вишиванку у 2026 році

Напередодні Дня вишиванки українці активніше шукають традиційний одяг, хоча загальний попит цього року дещо нижчий, ніж торік. Водночас більшість уже мають власну вишиту сорочку та купують її не лише до свята.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX

Головне: Напередодні свята інтерес до одягу підскочив на 60% порівняно з початком місяця.

У 2026 році День вишиванки українці відзначатимуть у четвер, 21 травня.

За даними аналітиків, у травні попит на вишиванки нижчий, ніж у травні 2025 року. Водночас протягом 8-14 травня кількість відгуків на оголошення зросла на 60% порівняно з початком місяця.

Експерти пояснюють це наближенням свята та сезонним інтересом до національного одягу.

При цьому 83% опитаних українців уже мають вишиванку. Саме тому багато хто не планує купувати нову сорочку цього року.

Також 78% респондентів заявили, що купують вишиванки без прив’язки до конкретної дати. Часто попит зростає перед Першим дзвоником або іншими важливими подіями.

Скільки українці готові витратити

Більшість опитаних планують витратити на вишиванку до 2 тисяч гривень - так відповіли 66% респондентів.

15% готові заплатити до 3 тисяч гривень ;

готові заплатити ; 12% - понад 4 тисячі гривень.

У дослідженні зазначають, що частина покупців шукає бюджетні варіанти, а інші готові витрачати більше на унікальні або дизайнерські речі.

Для кого найчастіше купують вишиванки

Серед тих, хто планує покупку:

77% шукають вишиванку для себе;

шукають вишиванку для себе; 50% - для дитини;

- для дитини; 26% - для партнера чи партнерки;

- для партнера чи партнерки; 15% хочуть придбати вишиванки для всієї родини.

Крім нових речей, українці активно цікавляться і вживаними вишиванками. Майже половина респондентів позитивно ставиться до такого варіанту.

За словами аналітиків, покупців приваблюють унікальні орнаменти, регіональні особливості та історія таких речей.

Де українці найчастіше купують вишиванки

Найпопулярнішим місцем для покупки стали маркетплейси - їх обрали 66% опитаних.

Також українці купують вишиванки: