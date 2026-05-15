"Сільпо" купує активи власника мережі "Арсен": АМКУ дозволив

Мережа супермаркетів "Сільпо", яка входить до Fozzy Group, купує активи групи "Євротек", якій належать продуктові супермаркети "Арсен". Відповідні заявки компанія подала до Антимонопольного комітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані АМКУ .

Головне:

"Сільпо" подало п’ять заявок до АМКУ.

Йдеться про активи мереж "Фреш", "Арсен", "Союз" та "Квартал".

Магазини працюють у Львові, Житомирі, Чернігові та інших містах.

Мережі належать групі компаній "Євротек".

У Fozzy Group заявили, що поки не коментують деталей угоди.

Так, вчора в АМКУ повідомили про 5 заявок від "Сільпо" на купівлю активів групи "Євротек". Всі вони отримали позитивне рішення.

"Надано дозвіл ТОВ "Сільпо-Фуд" на набуття контролю над активами – об’єктами нерухомості та обладнання, які у своїй сукупності забезпечують здійснення (інформація, доступ до якої обмежено), що належать Групі компаній "Євротек" та розташовані за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено)", - йдеться у рішенні АМКУ.

Про які саме активи йдеть у релізі не розголошується. Втім, ЗМІ (https://zaxid.net/silpo_maye_namir_pridbati_supermarketi_arsen_u_lvovi_n1637006 ) припускають, що мова може йти про п’ять супермаркетів "Арсен" у Львові – на площі Міцкевича, на вулицях Зеленій, Патона та на проспектах Червоної Калини і Чорновола.

Зідно з інформацією з відкритих джерел, компанію "Євротек" заснували у 1995 році Михайло Весельський та Василь Яніцький. У 2014 році Яніцький став народним депутатом і залишив бізнес.

Протягом 1998-2000 років компанія купувала виробничі підприємства, що призвело до створення Групи Компаній (ГК) "Євротек".

Свій перший супермаркет "Фреш" компанія відкрила у 2007 році в Керчі. Станом на липень 2015 року група налічувала 62 об'єкти:

26 супермаркетів "Квартал";

14 магазинів "Союз";

8 супермаркетів "Арсен";

9 магазинів "Fresh-маркет";

5 торгових центрів "Фреш".

Наприкінці 2015 року "Євротек" купив мережу «Барвінок», проте вже через рік продав більшість її магазинів мережі "АТБ", після чого їх перейменували.

До Групи входять підрозділи, що займаються управлінням, роздрібною торгівлею, нерухомістю (у Львові) та постачанням товарів (через київську компанію "Альянс Маркет").

На сьогодні єдиним власником (бенефіціаром) компанії є Михайло Весельський.