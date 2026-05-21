Вместо помойки - людям: что такое фудбанкинг и как это может работать в магазинах Украины

В Украине в рамках вступления в ЕС может появиться фудбекинг - обязательство торговых сетей отдавать продукты с почти исчерпанным сроком годности вместо утилизации.
РБК-Украина выясняло, что может измениться в случае принятия такого закона для покупателей и продавцов, а также как это может работать в украинских супермаркетах.
Главное:
Председатель Чешской федерации продовольчик банков Алеш Славичек заявил, что в Украине может заработать фудбанкинг - обязательство магазинов передавать нуждающимся продукты со сроком годности.
Инициатива для Европы не новая - в Чехии аналогичный закон действует с 2018 года. Торговые сети пытались его оспорить в суде, но проиграли.
Суть инициативы - сокращение пищевых отходов по примеру Чехии и других стран ЕС. Вместо уничтожения товаров, у которых подходит к концу срок годности, магазины будут обязаны передавать их благотворительным организациям - так называемым фудбанкам - для раздачи людям, которые в этом нуждаются.
"Инициатива является прогрессивной и неизбежной в рамках интеграции в ЕС, однако для торговых сетей она не будет простой", - объясняет в комментарии РБК-Украина адвокат, руководитель юридической компании "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова.
Для бизнеса предусмотрены как стимулы, так и наказания.
Если магазин передает продукты на благотворительность - он получает налоговые льготы. В частности, возможна отмена НДС или налога на прибыль с таких операций.
"Раньше бесплатная передача товаров юридически считалась "продажей за ноль гривен" и могла дополнительно облагаться налогом", - объясняет адвокат.
Если же магазин выбрасывает еду, которую можно было безопасно отдать людям - получит административный штраф.
На законодательном уровне планируют четко разграничить два типа маркировки:
Это - главный юридический вопрос, который придется урегулировать. По словам Дины Дрыжаковой, в договорах между магазинами и благотворительными фондами должен быть четко прописан момент перехода ответственности.
"Магазин должен отвечать за качество и условия хранения продукта исключительно до момента передачи его представителю фудбэнка", - объясняет адвокат.
Как только товар подписан по акту приема-передачи - ответственность за транспортировку, хранение и раздачу переходит к благотворительной организации. Если этого не сделать, магазин рискует получить судебные иски от потребителей.
Несмотря на обещанные льготы, магазины столкнутся с реальными операционными расходами.
Адвокат Дрыжакова выделяет несколько ключевых моментов. Нужны такие нововведения в торговых сетях:
"Отдельно придется ждать изменений в Налоговый кодекс и разрабатывать новые формы внутренней документации - чтобы налоговая не трактовала благотворительную передачу как скрытую продажу", - добавила юрист.
"Несмотря на заверения экспертов о том, что производители закладывают плюс 20 процентов запаса срока годности, для украинского потребителя передача товаров на грани просрочки может выглядеть неоднозначно", - предупреждает Дрыжакова.
Магазинам придется тщательно проверять вид товаров перед передачей.
"Поврежденная упаковка или подгнившие овощи под видом благотворительности - прямая дорога к скандалу в медиа и соцсетях", - добавила юрист.
По словам адвоката Дрыжаковой, владельцам магазинов уже сейчас стоит:
Первой в Европе подобный закон приняла Франция - еще в 2016 году. Тогда супермаркетам запретили выбрасывать еду и обязали передавать ее на благотворительность. За нарушение - штраф.
В результате ежегодно французские магазины спасают 46 тысяч тонн продуктов.
В США обязательного закона нет, но действуют налоговые льготы за передачу еды благотворительным организациям. Также распространена практика продажи продуктов с истекающим сроком годности по копеечным ценам.
В Чехии закон действует с 2018 года - и именно по чешской модели Украина планирует строить свою систему.