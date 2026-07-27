Супермаркети змінили ціни після вихідних: де найвигідніше купувати продукти

Великі українські торгівельні мережі після вихідних оновили ціни на базові продукти. Найбільших змін у споживчому кошику зазнали курячі яйця.
РБК-Україна в матеріалі зібрало ціни на продукти в популярних супермаркетах станом на понеділок, 27 липня.
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Найбюджетнішу пропозицію серед нарізаного хліба пропонує мережа "Сільпо" - половинка "Козацького" коштує менш як 13 гривень. В інших мережах найдешевші позиції представлені більшим ваговим об'ємом.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 27 липня (інфографіка РБК-Україна)
Ціни на гречану крупу залишаються практично ідентичними у трьох популярних мережах - вартість кілограмової пачки становить близько 66 гривень.
Найвигіднішу ціну на десяток яєць категорії С1 наразі в "Ашані" (30 грн за десяток при поштучному продажу). В АТБ діє акційна знижка, яка дозволяє заощадити 4 грн на упаковці.
У категорії пастеризованого та ультрапастеризованого молока найменший чек за невелику упаковку (450 г) пропонують АТБ та "Сільпо". На більший об'єм (900 г) вигідна акція діє в "Ашані" за умови замовлення доставки.
Найдешевшу рафіновану олію у пляшці 0,5 л - в мережі "Ашан" та АТБ, де діє акційний цінник.