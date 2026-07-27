Супермаркети змінили ціни після вихідних: де найвигідніше купувати продукти

Головне: Хліб : найдешевший у "Сільпо" - від 12,99 грн (половинка).

: найдешевший у "Сільпо" - від 12,99 грн (половинка). Гречка : ціни майже однакові - 65,90-65,99 грн в АТБ, "Сільпо" та Novus, в "Ашані" дорожче - 69,90 грн.

: ціни майже однакові - 65,90-65,99 грн в АТБ, "Сільпо" та Novus, в "Ашані" дорожче - 69,90 грн. Яйця : найвигідніше - в "Ашані" (30 грн/10 шт.), у "Сільпо" - 41,57 грн, в АТБ за акцією - 43,90 грн.

: найвигідніше - в "Ашані" (30 грн/10 шт.), у "Сільпо" - 41,57 грн, в АТБ за акцією - 43,90 грн. Молоко : найнижчі ціни - в АТБ (21,30 грн) та "Сільпо" (21,49 грн) за упаковку 450 г, серед літрових упаковок дешевше в "Ашані" - 36,90 грн (акція).

: найнижчі ціни - в АТБ (21,30 грн) та "Сільпо" (21,49 грн) за упаковку 450 г, серед літрових упаковок дешевше в "Ашані" - 36,90 грн (акція). Олія: найдешевша - в "Ашані" (49,30 грн за 500 мл).

Хліб

Найбюджетнішу пропозицію серед нарізаного хліба пропонує мережа "Сільпо" - половинка "Козацького" коштує менш як 13 гривень. В інших мережах найдешевші позиції представлені більшим ваговим об'ємом.

"Сільпо": Хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, нарізка, 350 г) - 12,99 грн

АТБ: Хліб "Кристинопіль "Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн

"Ашан": Хліб "Пшеничний" (половинка, 400 г) - 21,30 грн

Novus: Хліб "Marka Promo Український" (половинка, нарізка, 400 г) - 25,79 грн

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 27 липня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Ціни на гречану крупу залишаються практично ідентичними у трьох популярних мережах - вартість кілограмової пачки становить близько 66 гривень.

АТБ: "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн

"Сільпо": "Повна Чаша" (1 кг) - 65,99 грн

Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця (1 кг) - 69,90 грн

Яйця

Найвигіднішу ціну на десяток яєць категорії С1 наразі в "Ашані" (30 грн за десяток при поштучному продажу). В АТБ діє акційна знижка, яка дозволяє заощадити 4 грн на упаковці.

"Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно, 3,00 грн/шт) - 30,00 грн / десяток

/ десяток "Сільпо": Яйця курячі "Пашот" С1 (10 шт) - 41,57 грн

АТБ: Яйце куряче «Своя лінія» 1 кат. (10 шт) - 43,90 грн (акція: -4,00 грн)

(акція: -4,00 грн) Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн

Молоко

У категорії пастеризованого та ультрапастеризованого молока найменший чек за невелику упаковку (450 г) пропонують АТБ та "Сільпо". На більший об'єм (900 г) вигідна акція діє в "Ашані" за умови замовлення доставки.

АТБ: "Щоденний збір" 2,5% (п/ет, 450 г) - 21,30 грн

"Сільпо": "Повна Чаша" 2,6% (п/е, 450 г) - 21,49 грн

"Ашан": "Житомирський Молочний Завод" 3,2% (ультрапаст., 900 г) - 36,90 грн (замість 57,70 грн, акція діє при доставці до 28.07)

(замість 57,70 грн, акція діє при доставці до 28.07) Novus: Молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Соняшникова олія

Найдешевшу рафіновану олію у пляшці 0,5 л - в мережі "Ашан" та АТБ, де діє акційний цінник.