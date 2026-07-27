Супермаркеты изменили цены после выходных: где выгоднее всего покупать продукты

Большие украинские торговые сети после выходных обновили цены на базовые продукты. Наибольшие изменения в потребительской корзине претерпели куриные яйца.
РБК-Украина в материале собрало цены на продукты в популярных супермаркетах по состоянию на понедельник, 27 июля.
Главное:
Самое бюджетное предложение среди нарезанного хлеба предлагает сеть "Сильпо" - половинка "Казацкого" стоит менее 13 гривен. В других сетях самые дешевые позиции представлены большим весом.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 27 июля (инфографика РБК-Украина)
Цены на гречневую крупу остаются практически идентичными в трех популярных сетях - стоимость килограммовой пачки составляет около 66 гривен.
Самая выгодная цена на десяток яиц категории С1 сейчас в "Ашане" (30 грн за десяток). В АТБ действует акционная скидка, позволяющая сэкономить 4 грн на упаковке.
В категории пастеризованного и ультрапастеризованного молока самый маленький чек за небольшую упаковку (450 г) предлагают АТБ и "Сильпо". На больший объем (900 г) выгодная акция действует в "Ашане" при заказе доставки.
Самое дешевое рафинированное масло в бутылке 0,5 л - в сети "Ашан" и АТБ, где действует акционный ценник.