Супермаркеты изменили цены после выходных: где выгоднее всего покупать продукты

Главное: Хлеб : самый дешевый в "Сильпо" - от 12,99 грн (половинка).

: самый дешевый в "Сильпо" - от 12,99 грн (половинка). Гречка : цены почти одинаковые - 65,90-65,99 грн в АТБ, "Сильпо" и Novus, в "Ашане" дороже - 69,90 грн.

: цены почти одинаковые - 65,90-65,99 грн в АТБ, "Сильпо" и Novus, в "Ашане" дороже - 69,90 грн. Яйца : выгоднее всего - в "Ашане" (30 грн/10 шт.), у "Сильпо" - 41,57 грн, в АТБ по акции - 43,90 грн.

: выгоднее всего - в "Ашане" (30 грн/10 шт.), у "Сильпо" - 41,57 грн, в АТБ по акции - 43,90 грн. Молоко : самые низкие цены - в АТБ (21,30 грн) и "Сильпо" (21,49 грн) за упаковку 450 г, среди литровых упаковок дешевле в "Ашане" - 36,90 грн (акция).

: самые низкие цены - в АТБ (21,30 грн) и "Сильпо" (21,49 грн) за упаковку 450 г, среди литровых упаковок дешевле в "Ашане" - 36,90 грн (акция). Масло: самое дешевое - в "Ашане" (49,30 грн за 500 мл).

Хлеб

Самое бюджетное предложение среди нарезанного хлеба предлагает сеть "Сильпо" - половинка "Казацкого" стоит менее 13 гривен. В других сетях самые дешевые позиции представлены большим весом.

"Сильпо": Хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (половинка, нарезка, 350 г) - 12,99 грн

АТБ: Хлеб "Кристинополь "Тостовой нежный" (300 г) - 24,80 грн

"Ашан": Хлеб "Пшеничный" (половинка, 400 г) - 21,30 грн

Novus: Хлеб "Marka Promo Украинский" (половинка, нарезка, 400 г) - 25,79 грн

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 27 июля (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Цены на гречневую крупу остаются практически идентичными в трех популярных сетях - стоимость килограммовой пачки составляет около 66 гривен.

АТБ: "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн

"Сильпо": "Полная Чаша" (1 кг) - 65,99 грн

Novus: Крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица (1 кг) - 69,90 грн

Яйца

Самая выгодная цена на десяток яиц категории С1 сейчас в "Ашане" (30 грн за десяток). В АТБ действует акционная скидка, позволяющая сэкономить 4 грн на упаковке.

"Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно, 3,00 грн/шт) - 30,00 грн /десяток

/десяток "Сильпо": Яйца куриные "Пашот" С1 (10 шт) - 41,57 грн

АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" 1 кат. (10 шт) - 43,90 грн (акция: -4,00 грн)

(акция: -4,00 грн) Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн

Молоко

В категории пастеризованного и ультрапастеризованного молока самый маленький чек за небольшую упаковку (450 г) предлагают АТБ и "Сильпо". На больший объем (900 г) выгодная акция действует в "Ашане" при заказе доставки.

АТБ: "Ежедневный сбор" 2,5% (п/эт, 450 г) - 21,30 грн

"Сильпо": "Полная Чаша" 2,6% (п/е, 450 г) - 21,49 грн

"Ашан": "Житомирский Молочный Завод" 3,2% (ультрапаст., 900 г) - 36,90 грн (вместо 57,70 грн, акция действует при доставке до 28.07)

(вместо 57,70 грн, акция действует при доставке до 28.07) Novus: Молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Подсолнечное масло

Самое дешевое рафинированное масло в бутылке 0,5 л - в сети "Ашан" и АТБ, где действует акционный ценник.