Долар повернуся до зростання: курс НБУ на 28 липня та як літня "пауза" впливає на ринок

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 28 липня. Тенденція на зростання долара поновилася, тоді як євро також повернуся до здорожчання.

Яким буде курс після вихідних та чи має банк право заблокувати переказ коштів, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

НБУ збільшив офіційний курс долара до 44,85 грн.

Євро подорожчав до 51,07 грн.

Літня "пауза" на ринку стримує ажіотажний попит на валюту.

Курс плавно рухається до позначки 45 грн/долар.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на вівторок, 28 липня, офіційний курс долара на рівні 44,85 грн, що на 5 копійок більше, ніж у понеділок, 27 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,80 грн.

Водночас офіційний курс євро продовжує знижуватися. На 27 липня він становить 51,07 грн, тоді як у понеділок європейська валюта коштувала 50,96 грн. Таким чином євро виріс на 11 копійок.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 28 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Вплив літньої "паузи" на ринок

За оцінкою начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, на валютному ринку триває період відносного літнього затишшя, пов’язаний із сезонним зниженням ділової активності.

В коментарі РБК-Україна банкір зазначив, що така літня "пауза" стримує ажіотажний попит, а різниця між готівковим курсом і міжбанком під час нього поступово зменшується. Водночас до кінця липня загальний орієнтир ринку зберігається у напрямку позначки 45 грн/долар, проте цей процес має відбуватися плавно та без стрибків.

За словами експерта, Національний банк України контролює ситуацію та згладжує тимчасові дисбаланси за допомогою валютних інтервенцій, що дозволяє утримувати курсову динаміку в передбачуваних межах.