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Супермаркети переписали ціни: що змінилося для українців 8 липня

17:47 08.07.2026 Ср
3 хв
Хліб став дешевшим, яйця змінилися в ціні
aimg Марія Кучерявець
Супермаркети переписали ціни: що змінилося для українців 8 липня Фото: Супермаркети оновили ціни на базові продукти (інфографіка РБК-Україна)
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Українські супермаркети оновили цінники на основні продукти. На полицях зафіксовано як стабільність, так і помітні коливання вартості окремих товарів, зокрема яєць та олії.

РБК-Україна розповідає актуальну вартість соціальних продуктів у великих мережах станом на середу, 8 липня.

Головне:

  • Хліб: Найдешевший хліб залишається в "Сільпо" - 12,99 грн, "Ашан" повернув бюджетну позицію за 14,50 грн.
  • Яйця: "Ашан" опустив ціну десятка до рекордних 33 грн, тоді як в інших мережах вартість коливається від 43,90 до 50,99 грн.
  • Гречка: Акційні пропозиції завершилися, і ціни в усіх супермаркетах вирівнялися в межах 65-70 грн за кілограм.
  • Молоко: Цінники на маленькі паковання стабільні (21,30-21,90 грн), лише в АТБ зафіксовано здорожчання на 1 гривню.
  • Олія: Найдешевша позиція утримується в "Ашані" за 48,20 грн, а найвища ціна на пляшку 0,5 л залишається в Novus - 64,62 грн.

Для порівняння в кожній мережі (АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан") відбиралися виключно найдешевші пропозиції у своїх категоріях, опубліковані на сайтах ритейлерів.

Хліб: в "Ашан" повернулася бюджетна позиція

У категорії хлібобулочних виробів головною зміною стало повернення на полиці "Ашану" дешевшої позиції - хліба "Формула Смаку" (350 г) за 14,50 грн (напередодні найбюджетнішим варіантом там була половинка пшеничного за 21,30 грн). В інших мережах ситуація стабільна:

  • "Сільпо" (хліб "Сумська Паляниця Козацький" половинка, 0,35 кг) - 12,99 грн (найнижча ціна на ринку)
  • АТБ (хліб тостовий "Кристинопіль", 300 г) - 20,30 грн
  • Novus (хліб "Український" половина Marka Promo, 400 г) - 25,79 грн

Супермаркети переписали ціни: що змінилося для українців 8 липня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 8 липня (інфографіка РБК-Україна)

Яйця: "Ашан" знижує ціни, в інших мережах - невелике коливання

Ціни на курячі яйця категорії С1 продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Найдешевша пропозиція залишається в "Ашані", де вартість десятка знизилася ще на 1 гривню і тепер становить 33,00 грн (3,30 грн за штуку).
  • В АТБ десяток яєць "Своя лінія" утримує стабільну ціну - 43,90 грн.
  • У "Сільпо" стандартна ціна на десяток яєць "Пашот" скоригувалася до 48,29 грн (напередодні було 44,40 грн).
  • У Novus цінник зафіксувався на позначці 50,99 грн за 10 штук.
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Гречка: ціни в мережах вирівнялися

У сегменті гречаної крупи зник великий ціновий контраст, який спостерігався раніше через тимчасові акційні пропозиції. Станом на 8 липня вартість кілограма крупи в усіх супермаркетах стала практично однаковою і тримається в стандартних межах від 65 до 70 гривень за кілограм:

  • АТБ (крупа "Розумний вибір") - 65,90 грн
  • Novus (крупа Marka Promo) - 65,99 грн
  • "Сільпо" (крупа "Повна Чаша") - 68,49 грн
  • "Ашан" (крупа Auchan ядриця) - 69,90 грн

Молоко: незначне подорожчання в АТБ

Ціни на пастеризоване молоко у малих пакованнях об'ємом 400-450 г залишаються майже ідентичними в більшості мереж, проте в АТБ зафіксовано мінімальне зростання вартості:

  • У мережі АТБ молоко "Щоденний збір" (2,5%, 450 г) тепер коштує 21,30 грн (напередодні було 20,30 грн).
  • У "Сільпо" молоко "Повна Чаша" (2,6%, 450 г) продають за стабільні 21,49 грн.
  • В "Ашані" молоко власної марки (2,6%, 400 г) тримається на позначці 21,90 грн.
  • У Novus ультрапастеризоване молоко (Житомирський Молочний Завод, 2,5%) у великому форматі 900 г коштує 34,99 грн.

Соняшникова олія: де найвигідніші цінники

У категорії соняшникової олії (пляшки об'ємом 0,5 л) супермаркети переважно зберегли ціни вівторка, за винятком мережі АТБ:

  • Найдоступнішою залишається олія власної марки в "Ашані" - 48,20 грн.
  • В "Сільпо" продукція марки "Премія" утримує вчорашню ціну - 52,49 грн.
  • В АТБ олія "Своя лінія" незначно скоригувалася до 53,13 грн (було 49,40 грн).
  • У Novus найдешевшою залишається олія "Щедрий Дар" за ціною 64,62 грн.
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