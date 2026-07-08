Ціни на АЗС 8 липня: де найдешевше заправити авто бензином, дизелем чи газом
Українські АЗС зберегли вартість пального на рівні попереднього дня. Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз залишаються стабільними, проте розрив у вартості між різними операторами сягає 5 гривень на літрі.
Де пальне коштує найдешевше та скільки доведеться заплатити на заправках - у матеріалі РБК-Україна.
Головне:
- Бензин: Найдешевший А-95 продають на "Укрнафті" за 73,90 грн/л, тоді як на OKKO, WOG та SOCAR ціна на 5 гривень вища - 78,90 грн/л.
- Дизель: Стандартне ДП на "Укрнафті" коштує 74,90 грн/л, у мережах OKKO та WOG літр обійдеться в 79,90 грн, а на SOCAR - 80,90 грн.
- Автогаз: Найбільша економія залишається на "Укрнафті" (38,40 грн/л) - це на 3,50 грн дешевше, ніж на OKKO, WOG та SOCAR, де тримається єдина ціна 41,90 грн.
Що відбувається на АЗС та де дешевше заправитися
Найбільш вигідні цінники серед чотирьох популярних мереж зберігаються в державній "Укрнафті". Бензин А-95 там коштує 73,90 грн/л, що на 5 грн дешевше за OKKO, WOG та SOCAR (78,90 грн/л).
Преміальний А-95 "Укрнафта" пропонує за 76,90 грн/л, тоді як у конкурентів ціна коливається від 81,90 грн/л (OKKO, WOG) до 82,90 грн/л (SOCAR).
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 8 липня (інфографіка РБК-Україна)
Звичайне дизельне пальне на "Укрнафті" обійдеться у 74,90 грн/л проти 79,90 грн/л на OKKO й WOG та 80,90 грн/л на SOCAR.
Найнижчий цінник на автогаз також в "Укрнафти" - 38,40 грн/л. На станціях OKKO, WOG та SOCAR ціна зафіксувалася на позначці 41,90 грн/л (різниця 3,50 грн/л).
Крім того, "Укрнафта" залишається єдиною з перелічених мереж, яка пропонує бензин А-92 (69,90 грн/л).
Деталізація цін на АЗС 8 липня, середа
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 82,90 грн
- ДП Євро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 82,90 грн
- ДП Євро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 83,90 грн
- ДП NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 76,90 грн
- ДП: 74,90 грн
- Газ: 38,40 грн