Ціни на АЗС 8 липня: де найдешевше заправити авто бензином, дизелем чи газом

Українські АЗС зберегли вартість пального на рівні попереднього дня. Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз залишаються стабільними, проте розрив у вартості між різними операторами сягає 5 гривень на літрі.

Де пальне коштує найдешевше та скільки доведеться заплатити на заправках - у матеріалі РБК-Україна.

Головне: Бензин : Найдешевший А-95 продають на "Укрнафті" за 73,90 грн/л, тоді як на OKKO, WOG та SOCAR ціна на 5 гривень вища - 78,90 грн/л.

: Найдешевший А-95 продають на "Укрнафті" за 73,90 грн/л, тоді як на OKKO, WOG та SOCAR ціна на 5 гривень вища - 78,90 грн/л. Дизель : Стандартне ДП на "Укрнафті" коштує 74,90 грн/л, у мережах OKKO та WOG літр обійдеться в 79,90 грн, а на SOCAR - 80,90 грн.

: Стандартне ДП на "Укрнафті" коштує 74,90 грн/л, у мережах OKKO та WOG літр обійдеться в 79,90 грн, а на SOCAR - 80,90 грн. Автогаз: Найбільша економія залишається на "Укрнафті" (38,40 грн/л) - це на 3,50 грн дешевше, ніж на OKKO, WOG та SOCAR, де тримається єдина ціна 41,90 грн.

Що відбувається на АЗС та де дешевше заправитися

Найбільш вигідні цінники серед чотирьох популярних мереж зберігаються в державній "Укрнафті". Бензин А-95 там коштує 73,90 грн/л, що на 5 грн дешевше за OKKO, WOG та SOCAR (78,90 грн/л).

Преміальний А-95 "Укрнафта" пропонує за 76,90 грн/л, тоді як у конкурентів ціна коливається від 81,90 грн/л (OKKO, WOG) до 82,90 грн/л (SOCAR).

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 8 липня (інфографіка РБК-Україна)

Звичайне дизельне пальне на "Укрнафті" обійдеться у 74,90 грн/л проти 79,90 грн/л на OKKO й WOG та 80,90 грн/л на SOCAR.

Найнижчий цінник на автогаз також в "Укрнафти" - 38,40 грн/л. На станціях OKKO, WOG та SOCAR ціна зафіксувалася на позначці 41,90 грн/л (різниця 3,50 грн/л).

Крім того, "Укрнафта" залишається єдиною з перелічених мереж, яка пропонує бензин А-92 (69,90 грн/л).

Деталізація цін на АЗС 8 липня, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 82,90 грн

ДП Євро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 83,90 грн

ДП NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"