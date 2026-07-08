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Супермаркеты переписали цены: что изменилось для украинцев 8 июля

17:47 08.07.2026 Ср
3 мин
Хлеб стал дешевле, яйца изменились в цене
aimg Мария Кучерявец
Супермаркеты переписали цены: что изменилось для украинцев 8 июля Фото: Супермаркеты обновили цены на базовые продукты (инфографика РБК-Украина)
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Украинские супермаркеты обновили ценники на основные продукты. На полках зафиксированы как стабильность, так и заметные колебания стоимости отдельных товаров, в частности, яиц и масла.

РБК-Украина рассказывает актуальную стоимость социальных продуктов в крупных сетях по состоянию на среду, 8 июля.

Главное:

  • Хлеб: Самый дешевый хлеб остается в "Сильпо" - 12,99 грн, "Ашан" вернул бюджетную позицию за 14,50 грн.
  • Яйца: "Ашан" опустил цену десятка до рекордных 33 грн, тогда как в других сетях стоимость колеблется от 43,90 до 50,99 грн.
  • Гречка: Акционные предложения завершились, и цены во всех супермаркетах выровнялись в пределах 65-70 грн за килограмм.
  • Молоко: Ценники на маленькие упаковки стабильны (21,30-21,90 грн), только в АТБ зафиксировано подорожание на 1 гривну.
  • Масло: Самая дешевая позиция удерживается в "Ашане" за 48,20 грн, а самая высокая цена на бутылку 0,5 л остается у Novus - 64,62 грн.

Для сравнения в каждой сети (АТБ, "Сильпо", Novus и "Ашан") отбирались исключительно самые дешевые предложения в своих категориях, опубликованные на сайтах ритейлеров.

Хлеб: в "Ашан" вернулась бюджетная позиция

В категории хлебобулочных изделий главным изменением стало возвращение на полки "Ашана" более дешевой позиции - хлеба "Формула Вкуса" (350 г) за 14,50 грн (накануне самым бюджетным вариантом там была половинка пшеничного за 21,30 грн). В других сетях ситуация стабильная:

  • "Сильпо" (хлеб "Сумская Паляница Казацкий" половинка, 0,35 кг) - 12,99 грн (самая низкая цена на рынке)
  • АТБ (хлеб тостовый "Кристинополь", 300 г) - 20,30 грн
  • Novus (хлеб "Украинский" половина Marka Promo, 400 г) - 25,79 грн

Супермаркеты переписали цены: что изменилось для украинцев 8 июля

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 8 июля (инфографика РБК-Украина)

Яйца: "Ашан" снижает цены, в других сетях - небольшое колебание

Цены на куриные яйца категории С1 продемонстрировали разнонаправленную динамику:

  • Дешевое предложение остается в "Ашане", где стоимость десятка снизилась еще на 1 гривну и теперь составляет 33,00 грн (3,30 грн за штуку).
  • В АТБ десяток яиц "Своя линия" удерживает стабильную цену - 43,90 грн.
  • В "Сильпо" стандартная цена на десяток яиц "Пашот" скорректировалась до 48,29 грн (накануне было 44,40 грн).
  • У Novus ценник зафиксировался на отметке 50,99 грн за 10 штук.
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Гречка: цены в сетях выровнялись

В сегменте гречневой крупы исчез большой ценовой контраст, наблюдавшийся ранее из-за временных акционных предложений. По состоянию на 8 июля стоимость килограмма крупы во всех супермаркетах стала практически одинаковой и держится в стандартных пределах от 65 до 70 гривен за килограмм.

  • АТБ (крупа "Разумный выбор") - 65,90 грн
  • Novus (крупа Marka Promo) - 65,99 грн
  • "Сильпо" (крупа "Полная Чаша") - 68,49 грн
  • "Ашан" (крупа Auchan ядрица) - 69,90 грн

Молоко: незначительное удорожание в АТБ

Цены на пастеризованное молоко в малых упаковках объемом 400-450 г остаются почти идентичными в большинстве сетей, однако в АТБ зафиксирован минимальный рост стоимости:

  • В сети АТБ молоко "Ежедневный сбор" (2,5%, 450 г) теперь стоит 21,30 грн (накануне было 20,30 грн).
  • В "Сильпо" молоко "Полная Чаша" (2,6%, 450 г) продают за стабильные 21,49 грн.
  • В "Ашане" молоко собственной марки (2,6%, 400 г) держится на отметке 21,90 грн.
  • В Novus ультрапастеризованное молоко (Житомирский Молочный Завод, 2,5%) в большом формате 900 г стоит 34,99 грн.

Подсолнечное масло: где самые выгодные ценники

В категории подсолнечного масла (бутылки объемом 0,5 л) супермаркеты преимущественно сохранили цены вторника, за исключением сети АТБ:

  • Самым доступным остается масло собственной марки в "Ашане" - 48,20 грн.
  • В "Сильпо" продукция марки "Премия" удерживает вчерашнюю цену - 52,49 грн.
  • В АТБ масло "Своя линия" незначительно скорректировалось до 53,13 грн (было 49,40 грн).
  • В Novus самым дешевым остается масло "Щедрый Дар" по цене 64,62 грн.
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