Цінники на овочі та ягоди помітно змінилися: що різко подешевшало, а що подорожчало

В Україні за останній тиждень продовжили знижуватися ціни на більшість овочів, фруктів і ягід. Водночас окремі позиції, зокрема часник, цибуля, черешня та полуниця, навпаки, подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit .

Головне: Загальний тренд: В Україні зафіксовано масштабне переписування цінників на більшість сезонних овочів, фруктів та ягід.

В Україні зафіксовано масштабне переписування цінників на більшість сезонних овочів, фруктів та ягід. Обвал сезону: Персики та лохина за тиждень знецінилися майже вдвічі.

Персики та лохина за тиждень знецінилися майже вдвічі. Борщовий набір: Більшість базових овочів нового врожаю стали доступнішими, проте один важливий інгредієнт несподівано пішов угору.

Більшість базових овочів нового врожаю стали доступнішими, проте один важливий інгредієнт несподівано пішов угору. Ціни на зелень: Кріп встановив тижневий рекорд із подорожчання, тоді як зелена цибуля - навпаки, подешевшала.

Кріп встановив тижневий рекорд із подорожчання, тоді як зелена цибуля - навпаки, подешевшала. Ягідний парадокс: Попри розпал літа, деякі ягоди почали різко дорожчати на ринках та в магазинах.

Попри розпал літа, деякі ягоди почали різко дорожчати на ринках та в магазинах. Заготівля на зиму: На ринках зафіксували масові закупівлі певних ягід та баштанних для заморожування.

Які овочі подешевшали

Минулого тижня в Україні продовжили дешевшати картопля та більшість овочів нового врожаю.

Так, картопля нового врожаю подешевшала до 12-16 гривень за кілограм проти 13-17 гривень тижнем раніше. Звичайна картопля також стала доступнішою - 12-25 гривень замість 13-45 гривень за кілограм.

Знизилися ціни й на інші популярні овочі:

білокачанна капуста - з 23-28 до 20-25 гривень за кілограм;

- з 23-28 до 20-25 гривень за кілограм; буряк - з 20-25 до 17-20 гривень;

- з 20-25 до 17-20 гривень; морква торішнього врожаю - з 45-60 до 43-47 гривень;

- з 45-60 до 43-47 гривень; червоні помідори - з 65-85 до 55-75 гривень;

- з 65-85 до 55-75 гривень; огірки - з 20-30 до 15-30 гривень;

- з 20-30 до 15-30 гривень; цвітна капуста - з 58-65 до 45-55 гривень;

- з 58-65 до 45-55 гривень; кабачки - з 18-22 до 15-25 гривень;

- з 18-22 до 15-25 гривень; баклажани - зі 100-115 до 95-105 гривень.

Найбільше за тиждень подешевшала цукрова кукурудза. Якщо наприкінці червня качан коштував 33-38 гривень, то тепер його продають по 20-30 гривень.

Що стало дорожчим

Попри загальне здешевлення овочів, окремі продукти все ж зросли в ціні.

Так, цибуля нового врожаю подорожчала з 16-18 до 18-20 гривень за кілограм.

Помітно зросла вартість часнику - зі 70-110 до 100-130 гривень за кілограм.

Крім того, продовжує дорожчати пекінська капуста. Її ціна піднялася до 53-57 гривень за кілограм проти 50-55 гривень тижнем раніше.



Як змінилися ціни на овочі в Україні за тиждень? (дані EastFruit)

Як змінилися ціни на зелень

У сегменті зелені найбільше подорожчав кріп. Його ціна зросла зі 115-125 до 145-155 гривень за кілограм.

Без змін залишилися ціни на петрушку (115-125 гривень), салат (70-80 гривень) та руколу (240-260 гривень).

Водночас дешевшими стали:

зелена цибуля - 125-135 гривень замість 130-150 гривень;

- 125-135 гривень замість 130-150 гривень; базилік - 295-310 гривень проти 350-370 гривень за кілограм.



Як змінилися ціни на зелень в Україні за тиждень? (дані EastFruit)

Які фрукти та ягоди подешевшали

Найвідчутніше за тиждень знизилися ціни на персики. Якщо наприкінці червня їх продавали по 100-170 гривень за кілограм, то тепер - по 35-85 гривень.

Також значно подешевшали:

лохина - з 480-650 до 300-450 гривень за кілограм;

- з 480-650 до 300-450 гривень за кілограм; малина - з 200-300 до 150-200 гривень;

- з 200-300 до 150-200 гривень; сливи - зі 140-170 до 100-130 гривень;

- зі 140-170 до 100-130 гривень; груші - з 65-90 до 45-70 гривень;

- з 65-90 до 45-70 гривень; абрикоси - з 60-110 до 45-120 гривень;

- з 60-110 до 45-120 гривень; чорна смородина - зі 160-180 до 120-150 гривень за кілограм.

Без змін залишилися ціни на яблука, банани, апельсини та лимони.



Як змінилися ціни на фрукти та ягоди в Україні за тиждень? (дані EastFruit)

Які ягоди подорожчали

Водночас окремі сезонні ягоди стали дорожчими.

Зокрема, черешня тепер коштує 80-130 гривень за кілограм проти 60-130 гривень тижнем раніше.

Полуниця також почала дорожчати. Її вартість зросла до 120-160 гривень за кілограм, тоді як наприкінці червня вона стартувала від 105 гривень.

Помітно піднялася й ціна на чорницю - з 200-230 до 270-350 гривень за кілограм.

Аналітики EastFruit зазначають, що попри збільшення пропозиції овочів і фруктів, найбільшим попитом серед покупців продовжує користуватися цукрова кукурудза. Крім того, зростає інтерес до кавунів, динь і ягід, які закуповують для заморожування.