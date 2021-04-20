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Суперлига Европы - все 12 клубов-участников готовятся покинуть турнир

Автор: РБК-Украина

Все 12 клубов, выступивших за создание Суперлиги, обсуждают роспуск турнира. По данным СМИ, сейчас проходит собрание представителей клубов, где обсуждается это решение.

Об этом сообщило издание Talksport в Twitter.

По информации источника издания, все 12 клубов-участников сейчас проводят собрание, где обсуждают роспуск Суперлиги.

Ранее появилась информация, что "Челси" и "Манчестер Сити" и мадридский "Атлетико" выйдут из проекта. По данным журналиста The Sun, клубы готовят документы о выходе из турнира.

Эта новость появилась после массовых протестов фанатов "Челси" возле стадиона команды. К болельщикам вышел технический советник и бывший голкипер команды Петр Чех, который призвал их дать клубу время подумать.

Напомним, в ночь на 19 апреля 12 европейских футбольных грантов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Создание этого турнира уже осудили в ФИФА, УЕФА, а также национальные федерации. При этом клубам-участникам турнира пригрозили исключением из всех турниров под эгидой УЕФА и ФИФА, в том числе чемпионатов мира и Европы и национальных чемпионатов.

Ранее издание ESPN сообщило, что в нынешнем сезоне клубы Суперлиги не буду исключать из Лиги чемпионов и Лиги Европы. На полуфинальной стадии этих турниров должны участвовать сразу пять клубов-основателей Суперлиги. Окончательное решение будет принято в пятницу, 23 апреля.

Подробнее о том, в каком формате планируют проводить Суперлигу - в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало о том, каких игроков могут потерять топ-сборные накануне Евро-2020 из-за Суперлиги.

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