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Суперліга Європи - все 12 клубів-учасників готуються покинути турнір

Автор: РБК-Україна

Всі 12 клубів, які виступили за створення Суперліги, обговорюють розпуск турніру. За даними ЗМІ, зараз проходять збори представників клубів, де обговорюється це рішення.

Про це повідомило видання Talksport в Twitter.

За інформацією джерела видання, всі 12 клубів-учасників зараз проводять збори, де обговорюють розпуск Суперліги.

Раніше з'явилася інформація, що "Челсі" і "Манчестер Сіті" і мадридський "Атлетіко" вийдуть з проєкту. За даними журналіста The Sun, клуби готують документи про вихід з турніру.

Ця новина з'явилася після масових протестів фанатів "Челсі" біля стадіону команди. До вболівальників вийшов технічний радник і колишній голкіпер команди Петро Чех, який закликав їх дати клубу час подумати.

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 європейських футбольних грантів з Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру-Суперліги Європи. Створення цього турніру вже засудили у ФІФА, УЄФА, а також національні федерації. При цьому клубам-учасникам турніру пригрозили виключенням з усіх турнірів під егідою УЄФА і ФІФА, в тому числі чемпіонатів світу і Європи і національних чемпіонатів.

Раніше видання ESPN повідомило, що в нинішньому сезоні клуби Суперліги не виключатиму з Ліги чемпіонів і Ліги Європи. На півфінальній стадії цих турнірів повинні брати участь відразу п'ять клубів-засновників Суперліги. Остаточне рішення буде прийнято в п'ятницю, 23 квітня.

Детальніше про те, в якому форматі планують проводити Суперлігу - у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало про те, яких гравців можуть втратити топ-збірні напередодні Євро-2020 через Суперліги.

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