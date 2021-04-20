УЕФА против Европейской Суперлиги. Каких футболистов могут потерять топ-сборные
В УЕФА заявили, что футболисты из клубов Европейской Суперлиги не смогут выступать за свои сборные. Речь идет о турнирах, которые проходят под эгидой ФИФА и УЕФА, в том числе Чемпионате мира и Европы.
Какие топ-сборные могут остаться без одних из лучших игроков – дальше в материале РБК-Украина.
В чему суть конфликта
12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии объявили о создании Европейской Суперлиги (ESL). Топовые команды, прежде всего, недовольны распределением финансов в рамках существующих турниров.
Учредителями ESL стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико". К ним должны присоединиться еще три неназванных клуба.
В УЕФА уже пригрозили участникам Суперлиги санкциями. В том числе, речь идет о запрете играть в европейских турнирах: Лиге Европы и Лиге чемпионов. Но под ограничения могут попасть не только непосредственно клубы, но и их футболисты.
Так президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что они не смогут выступать за сборные своих стран на Чемпионатах мира и Европы. По его словам, такое решение поддержали все футбольные конфедерации.
Кому хотят запретить играть за сборные
Эта санкция ставит под угрозу будущее футболистов топ-клубов в национальных командах. По крайней мере в существующих турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В некоторых сборных не смогут выступать больше половины заявленных игроков.
Ниже информация о футболистах из текущих составов нескольких национальных команд, которые попадают под санкции.
За Англию из 25 игроков не смогут сыграть 14. Среди них:
- вратарь - Дин Хендерсон ("Ман Юнайтед");
- защитники - Харри Магуайр и Люк Шоу (оба - "Ман Юнайтед"), Джон Стоунз и Кайл Уокер (оба – "Ман Сити"), Эрик Дайер ("Тоттенхем"), Бен Чилуэлл и Рис Джеймс (оба - "Челси"), Киран Триппьер ("Атлетико");
- полузащитники - Филип Фоден ("Мансити") и Мэйсон Маунт ("Челси");
- нападающие - Рахим Стерлинг ("Ман Сити"), Букайо Сака ("Арсенал") и Харри Кейн ("Тоттенхем").
Сборная Франции может потерять 15 футболистов из 26. В их числе:
- вратарь - Уго Льорис ("Тоттенхем");
- защитники - Рафаэль Варан и Ферлан Менди (оба – "Реал Мадрид"), Курт Зума ("Челси"), Клеман Лангле ("Барселона");
- полузащитники - Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Нголо Канте ("Челси"), Танги Ндомбеле и Мусса Сиссоко (оба – "Тоттенхем"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Тома Лемар ("Атлетико");
- нападающие - Усман Дембеле и Антуан Гризманн (оба – "Барселона"), Антони Марсьяль ("Ман Юнайтед") и Оливье Жиру ("Челси").
Национальная команда Испании может не досчитаться 12 игроков из 24. Под санкции попадают:
- вратарь - Давид де Хеа ("Ман Юнайтед");
- защитники - Эрик Гарсия ("Ман Сити"), Серхио Рамос ("Реал Мадрид") и Жорди Альба ("Барселона");
- полузащитники - Родри ("Ман Сити"), Серджи Бускетс и Педри (оба - *Барселона"), Маркос Льоренте и Коке (оба - "Атлетико"), Тиаго Алькантара ("Ливерпуль");
- нападающие - Ферран Торрес ("Ман Сити") и Альваро Мората ("Ювентус").
Сборная Италии потенциально теряет 8 футболистов из 29. Среди них:
- вратарь - Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");
- защитники - Алессандро Бастони ("Интер"), Леонардо Боннучи ("Ювентус"), Эмерсон ("Челси");
- полузащитники - Николо Барелла ("Интер"), Стефано Сенси ("Интер");
- нападающие - Федерико Бернардески и Федерико Кьеза (оба - "Интер").
За Германию не смогут сыграть 6 игроков из 23. В их числе:
- вратари - Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") и Бернд Лено ("Арсенал");
- защитник - Антонио Рюдигер ("Челси");
- полузащитники - Илкай Гюндоган ("Ман Сити") и Кай Хавертц ("Челси");
- нападающий - Тимо Вернер ("Челси").
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" могут исключить из Лиги чемпионов. Эти клубы прошли в полуфинал турнира. Решение о том, как завершить сезон ЛЧ будет приниматься в пятницу, 23 апреля.
Отметим, Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля. Украина на Евро-2020 попала в группу С и сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.