"Челси" и "Ман Сити" могут выйти из Европейской Суперлиги: что известно
Футбольные клубы "Манчестер Сити" и "Челси" могут выйти из Суперлиги Европы. Ранее сообщалось, что эти команды дали согласие на участие в Суперлиге.
"Насколько я понимаю, сейчас Челси готовит документацию для запроса о выходе из ESL",- написал журналист BBC.
В свою очередь журналист The Sun сообщил, что "Манчестер Сити" выходят из Суперлиги Европы.
"Манчестер Сити" выходит из Суперлиги. Руководство клуба заявило организаторам, что больше не хотят участвовать в схеме на 4,6 миллиарда фунтов стерлингов", - написал он.
Реакция тренеров
Среди тренеров о Суперлиге никто не высказывался положительно. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в понедельник повторил свой тезис двухлетней давности с критикой идеи создания закрытого чемпионата для топ-клубов. Днем позже раскритиковал идею создания Суперлиги менеджер "Ман Сити" Пеп Гвардиола. Оба клуба были заявлены в числе создателей лиги в воскресенье.
А вот тренер "Челси" Томас Тухель ушел от конкретной оценки такого шага со стороны клуба, который также "подписался" под созданием турнира. На пресс-конференции он, фактически, дал понять, что не хочет обсуждать шаги руководства клуба, в котором он работает.
Судебные иски
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванные источники, "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и другие клубы Суперлиги столкнутся с судебными исками на миллиарды фунтов, если они откажутся от участия в соревнованиях.
Источник, близкий к Суперлиге, заявил, что каждый из 12 клубов подписал контракты, чтобы стать равным акционером в соревнованиях.
Напомним, в ночь на 19 апреля 12 европейских футбольных грантов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Создание этого турнира уже осудили в ФИФА, УЕФА, а также национальные федерации. При этом клубам-участникам турнира пригрозили исключением из всех турниров под эгидой УЕФА и ФИФА, в том числе чемпионатов мира и Европы и национальных чемпионатов.
Ранее издание ESPN сообщило, что в нынешнем сезоне клубы Суперлиги не буду исключать из Лиги чемпионов и Лиги Европы. На полуфинальной стадии этих турниров должны участвовать сразу пять клубов-основателей Суперлиги. Окончательное решение будет принято в пятницу, 23 апреля.
Подробнее о том, в каком формате планируют проводить Суперлигу - в материале РБК-Украина.
Также РБК-Украина писало о том, каких игроков могут потерять топ-сборные накануне Евро-2020 из-за Суперлиги.