"Челси" и "Ман Сити" могут выйти из Европейской Суперлиги: что известно

Футбольные клубы "Манчестер Сити" и "Челси" могут выйти из Суперлиги Европы . Ранее сообщалось, что эти команды дали согласие на участие в Суперлиге.

"Насколько я понимаю, сейчас Челси готовит документацию для запроса о выходе из ESL",- написал журналист BBC.

В свою очередь журналист The Sun сообщил, что "Манчестер Сити" выходят из Суперлиги Европы.

"Манчестер Сити" выходит из Суперлиги. Руководство клуба заявило организаторам, что больше не хотят участвовать в схеме на 4,6 миллиарда фунтов стерлингов", - написал он.

Реакция тренеров

Среди тренеров о Суперлиге никто не высказывался положительно. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в понедельник повторил свой тезис двухлетней давности с критикой идеи создания закрытого чемпионата для топ-клубов. Днем позже раскритиковал идею создания Суперлиги менеджер "Ман Сити" Пеп Гвардиола. Оба клуба были заявлены в числе создателей лиги в воскресенье.

А вот тренер "Челси" Томас Тухель ушел от конкретной оценки такого шага со стороны клуба, который также "подписался" под созданием турнира. На пресс-конференции он, фактически, дал понять, что не хочет обсуждать шаги руководства клуба, в котором он работает.

Судебные иски

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванные источники, " Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и другие клубы Суперлиги столкнутся с судебными исками на миллиарды фунтов, если они откажутся от участия в соревнованиях.

Источник, близкий к Суперлиге, заявил, что каждый из 12 клубов подписал контракты, чтобы стать равным акционером в соревнованиях.