Суперлига Европы - все 12 клубов-участников готовятся покинуть турнир

Все 12 клубов, выступивших за создание Суперлиги, обсуждают роспуск турнира. По данным СМИ, сейчас проходит собрание представителей клубов, где обсуждается это решение.

Об этом сообщило издание Talksport в Twitter.

По информации источника издания, все 12 клубов-участников сейчас проводят собрание, где обсуждают роспуск Суперлиги. Ранее появилась информация, что "Челси" и "Манчестер Сити" и мадридский "Атлетико" выйдут из проекта. По данным журналиста The Sun, клубы готовят документы о выходе из турнира. Эта новость появилась после массовых протестов фанатов "Челси" возле стадиона команды. К болельщикам вышел технический советник и бывший голкипер команды Петр Чех, который призвал их дать клубу время подумать.