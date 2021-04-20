Суперлига Европы - все 12 клубов-участников готовятся покинуть турнир
Все 12 клубов, выступивших за создание Суперлиги, обсуждают роспуск турнира. По данным СМИ, сейчас проходит собрание представителей клубов, где обсуждается это решение.
Об этом сообщило издание Talksport в Twitter.
По информации источника издания, все 12 клубов-участников сейчас проводят собрание, где обсуждают роспуск Суперлиги.
Ранее появилась информация, что "Челси" и "Манчестер Сити" и мадридский "Атлетико" выйдут из проекта. По данным журналиста The Sun, клубы готовят документы о выходе из турнира.
Эта новость появилась после массовых протестов фанатов "Челси" возле стадиона команды. К болельщикам вышел технический советник и бывший голкипер команды Петр Чех, который призвал их дать клубу время подумать.
Напомним, в ночь на 19 апреля 12 европейских футбольных грантов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Создание этого турнира уже осудили в ФИФА, УЕФА, а также национальные федерации. При этом клубам-участникам турнира пригрозили исключением из всех турниров под эгидой УЕФА и ФИФА, в том числе чемпионатов мира и Европы и национальных чемпионатов.
Ранее издание ESPN сообщило, что в нынешнем сезоне клубы Суперлиги не буду исключать из Лиги чемпионов и Лиги Европы. На полуфинальной стадии этих турниров должны участвовать сразу пять клубов-основателей Суперлиги. Окончательное решение будет принято в пятницу, 23 апреля.
Подробнее о том, в каком формате планируют проводить Суперлигу - в материале РБК-Украина.
Также РБК-Украина писало о том, каких игроков могут потерять топ-сборные накануне Евро-2020 из-за Суперлиги.