Суперліга Європи - все 12 клубів-учасників готуються покинути турнір

Всі 12 клубів, які виступили за створення Суперліги, обговорюють розпуск турніру. За даними ЗМІ, зараз проходять збори представників клубів, де обговорюється це рішення.

Про це повідомило видання Talksport в Twitter.

За інформацією джерела видання, всі 12 клубів-учасників зараз проводять збори, де обговорюють розпуск Суперліги. Раніше з'явилася інформація, що "Челсі" і "Манчестер Сіті" і мадридський "Атлетіко" вийдуть з проєкту. За даними журналіста The Sun, клуби готують документи про вихід з турніру. Ця новина з'явилася після масових протестів фанатів "Челсі" біля стадіону команди. До вболівальників вийшов технічний радник і колишній голкіпер команди Петро Чех, який закликав їх дати клубу час подумати. The news report of Chelsea's withdrawal from the European Super League has reached the fans outside Stamford Bridge who were protesting pic.twitter.com/231CXhM5Fy —