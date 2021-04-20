Суперліга Європи - все 12 клубів-учасників готуються покинути турнір
Всі 12 клубів, які виступили за створення Суперліги, обговорюють розпуск турніру. За даними ЗМІ, зараз проходять збори представників клубів, де обговорюється це рішення.
Про це повідомило видання Talksport в Twitter.
За інформацією джерела видання, всі 12 клубів-учасників зараз проводять збори, де обговорюють розпуск Суперліги.
Раніше з'явилася інформація, що "Челсі" і "Манчестер Сіті" і мадридський "Атлетіко" вийдуть з проєкту. За даними журналіста The Sun, клуби готують документи про вихід з турніру.
Ця новина з'явилася після масових протестів фанатів "Челсі" біля стадіону команди. До вболівальників вийшов технічний радник і колишній голкіпер команди Петро Чех, який закликав їх дати клубу час подумати.
The news report of Chelsea's withdrawal from the European Super League has reached the fans outside Stamford Bridge who were protesting pic.twitter.com/231CXhM5Fy—
Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 європейських футбольних грантів з Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру-Суперліги Європи. Створення цього турніру вже засудили у ФІФА, УЄФА, а також національні федерації. При цьому клубам-учасникам турніру пригрозили виключенням з усіх турнірів під егідою УЄФА і ФІФА, в тому числі чемпіонатів світу і Європи і національних чемпіонатів.
Раніше видання ESPN повідомило, що в нинішньому сезоні клуби Суперліги не виключатиму з Ліги чемпіонів і Ліги Європи. На півфінальній стадії цих турнірів повинні брати участь відразу п'ять клубів-засновників Суперліги. Остаточне рішення буде прийнято в п'ятницю, 23 квітня.
Детальніше про те, в якому форматі планують проводити Суперлігу - у матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна писало про те, яких гравців можуть втратити топ-збірні напередодні Євро-2020 через Суперліги.