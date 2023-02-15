UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Суперечливі" позиції не включені. У ЄС обговорили новий пакет санкцій проти Росії, - журналіст

Фото: у ЄС обговорили новий пакет санкцій проти Росії (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Представники ЄС сьогодні вперше обговорили новий санкційний пакет проти Росії. Його можуть затвердити до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Жодних великих проблем - також тому, що "суперечливі" пропозиції, такі як діаманти та ядерна програма, не включені - тому йому слід дати зелене світло до річниці вторгнення в Україну", - написав журналіст.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Європейська комісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

До того ж, США також готують нові санкції проти Росії та пакет фінансової допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕвросоюз