RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Спорные" позиции не включены. В ЕС обсудили новый пакет санкций против России, - журналист

Фото: в ЕС обсудили новый пакет санкций против России (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Представители ЕС сегодня впервые обсудили новый санкционный пакет против России. Его могут утвердить до годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Никаких больших проблем - также потому, что "противоречивые" предложения, такие как бриллианты и ядерная программа, не включены - поэтому ему следует дать зеленый свет до годовщины вторжения в Украину", - написал журналист.

РБК-Украина сообщало, что сегодня Европейская комиссия официально представила десятый пакет санкций против РФ.

К тому же, США также готовят новые санкции против России и пакет финансовой помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюз