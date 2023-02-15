"Суперечливі" позиції не включені. У ЄС обговорили новий пакет санкцій проти Росії, - журналіст

Представники ЄС сьогодні вперше обговорили новий санкційний пакет проти Росії. Його можуть затвердити до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Жодних великих проблем - також тому, що "суперечливі" пропозиції, такі як діаманти та ядерна програма, не включені - тому йому слід дати зелене світло до річниці вторгнення в Україну", - написав журналіст.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Європейська комісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

До того ж, США також готують нові санкції проти Росії та пакет фінансової допомоги Україні.

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