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"Суперечливі" позиції не включені. У ЄС обговорили новий пакет санкцій проти Росії, - журналіст

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Середа 15 лютого 2023 18:54
"Суперечливі" позиції не включені. У ЄС обговорили новий пакет санкцій проти Росії, - журналіст Фото: у ЄС обговорили новий пакет санкцій проти Росії (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Представники ЄС сьогодні вперше обговорили новий санкційний пакет проти Росії. Його можуть затвердити до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Жодних великих проблем - також тому, що "суперечливі" пропозиції, такі як діаманти та ядерна програма, не включені - тому йому слід дати зелене світло до річниці вторгнення в Україну", - написав журналіст.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Європейська комісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

До того ж, США також готують нові санкції проти Росії та пакет фінансової допомоги Україні.

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