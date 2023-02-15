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"Спорные" позиции не включены. В ЕС обсудили новый пакет санкций против России, - журналист

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Среда 15 февраля 2023 18:54
"Спорные" позиции не включены. В ЕС обсудили новый пакет санкций против России, - журналист Фото: в ЕС обсудили новый пакет санкций против России (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Представители ЕС сегодня впервые обсудили новый санкционный пакет против России. Его могут утвердить до годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Никаких больших проблем - также потому, что "противоречивые" предложения, такие как бриллианты и ядерная программа, не включены - поэтому ему следует дать зеленый свет до годовщины вторжения в Украину", - написал журналист.

РБК-Украина сообщало, что сегодня Европейская комиссия официально представила десятый пакет санкций против РФ.

К тому же, США также готовят новые санкции против России и пакет финансовой помощи Украине.

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