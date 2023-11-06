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Українські військові збили "Шахед" у Дніпропетровській області

Синельниківський район, Понеділок 06 листопада 2023 22:03
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Українські військові збили "Шахед" у Дніпропетровській області Фото: Ілюстративне фото (facebook com kpszsu)
Автор: Дмитро Браславський

Російський дрон-камікадзе "Шахед" сьогодні, 6 листопада, збили в Дніпропетровській області українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Мінус "шахед" у небі над Синельниківським районом", - йдеться у заяві.

За його словами, це результат роботи бійців Повітряного командування "Схід".

Додаткової інформації за цим фактом не повідомляється.

Українські війська знищують російські дрони

Бійці ЗСУ регулярно захищають українське небо від ворожих дронів і безпілотників.

Нещодавно українські військові збили ворожий дрон у Дніпропетровській області. Йдеться про "Орлан-10".

Також українські прикордонники збили чергову ворожу ціль. Так, у Харківській області ДПСУ приземлила російський дрон.

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