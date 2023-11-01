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У Дніпропетровській області збили російський безпілотник "Орлан-10"

Дніпропетровська область, Середа 01 листопада 2023 12:59
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У Дніпропетровській області збили російський безпілотник "Орлан-10" Фото ілюстративне: у Дніпропетровській області збили російський безпілотник "Орлан-10" (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники сьогодні, 1 листопада, збили ворожий дрон у Дніпропетровській області. Йдеться про "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.

Російський безпілотник "приземлили" у Синельниківському районі Дніпропетровської області близько 12:00. Ворожий "Орлан-10" збив український винищувач.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі та області повідомляли про звуки вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

Чим небезпечні "Орлан-10"

У війні проти України росіяни активно використовують безпілотники "Орлан-10". Головна їхня функція розвідка та наведення.

"Орлан-10" завдають клопоту нашим захисникам, оскільки збити цей безпілотник непросто через висоту його польоту. У ЗСУ зазначають, що окупаційні війська мають на озброєння велику кількість "Орлан-10".

Збиті та ракети

Цієї ночі російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона збила 18 "Шахедів", а також керовану авіаційну ракету Х-59.

Як відомо, ворожі дрони влучили по нафтопереробному заводу у Кременчуці Полтавської області. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.

Також сьогодні зранку російська загарбники намагалися атакувати Одесу та район ракетами. ППО над Чорним морем збила дві керовані ракети Х-59.

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