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SuperCam и ZALA. Украинские воины уничтожили три вражеских беспилотника на фронте (видео)

Украина, Четверг 09 ноября 2023 16:22
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SuperCam и ZALA. Украинские воины уничтожили три вражеских беспилотника на фронте (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины за один день обнаружили и сбили три вражеских беспилотника на поле боя. Процесс уничтожения одного из них удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Подразделение противовоздушной обороны Николаевских десантников за день сбило три вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг постоянно пытается вести воздушную аэроразведку в ближних тылах украинских десантников, применяя для этого беспилотные летательные аппараты оперативно тактического уровня.

Впрочем, на пути российским оккупантам стоят подразделения ПВО 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. Так, за день десантниками-зенитчиками было уничтожено 3 БПЛА оперативно-тактического уровня: 2 - SuperCam и ZALA.

Десантники не впервые уничтожают вражеские дроны

А пятью днями ранее десантниками 79-ки были уничтожены еще два вражеских беспилотника: ZALA и SuperCam.

Общая цифра приземленных "птичек" врага - 5 БПЛА в течение пяти дней.

Украинские войска уничтожают российские дроны

Бойцы ВСУ регулярно защищают украинское небо от вражеских дронов и беспилотников.

Недавно украинские военные сбили вражеский дрон в Днепропетровской области. Речь идет об "Орлане-10".

Также украинские бойцы сбили вражеский "шахед" в Днепропетровской области. Он смог долететь до Синельниковского района.

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