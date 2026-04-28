Супер'яхта російського олігарха пройшла Ормузькою протокою попри блокади, - BBC

12:44 28.04.2026 Вт
2 хв
Яхта партнера Путіна оцінена у 500 млн доларівх
aimg Костянтин Широкун
Фото: супер'яхта російського олігарха пройшла Ормузькою протокою (Getty Images)

Супер'яхта, пов'язана з найбагатшою людиною РФ, пройшла Ормузькою протокою, незважаючи на триваючі блокади логістичного коридору з боку Ірану та США.

Зазначається, що 142-метрова яхта Nord, пов'язана з російським мільярдером Олексієм Мордашовим, що перебуває під санкціями, вирушив з Дубая до Маскату, що в Омані, минулими вихідними. Це одне з небагатьох приватних суден, які пройшли протокою за останні місяці.

Мордашов, який має тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним, не вказаний як офіційний власник розкішної яхти. Однак, записи вказують на те, що у 2022 році Nord була зареєстрована на фірму, що належить його дружині.

Яхта, вартість якого оцінюється в понад 500 млн доларів, вирушила з Дубая в п'ятницю ввечері та прибула до Аль-Мудж, пристані для яхт у столиці Оману, в неділю вранці, згідно з даними платформи Marine Traffic.

Nord під російським прапором зумів пройти протокою, незважаючи на те, що приватні судна здебільшого уникали цього водного шляху з початку бойових дій. На борту судна є басейн, підводний човен та вертолітний майданчик.

Що відомо про Мордашова

Олексій Мордашов потрапив під західні санкції, зокрема з боку Британії, США та Європейського Союзу, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Він є головою найбільшої російської сталеливарної та гірничодобувної компанії "Северсталь".

З оціночним чистим капіталом близько 37 млрд доларів, Мордашов є найбагатшим громадянином Росії. Незрозуміло, чи був він на борту яхти під час проходження через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, раніше США оголосили про початок морської блокади Ормузької протоки після того, як Іран обмежив рух суден у відповідь на удари США та Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що порушників блокади можуть знищувати, а також повідомив про значні втрати іранського флоту. За даними Axios, Іран встановив нові морські міни, тоді як США застосовують підводні дрони для розмінування.

