Суперъяхта российского олигарха прошла через Ормузский пролив, несмотря на блокады, - BBC

Отмечается, что 142-метровая яхта Nord, связанная с российским миллиардером Алексеем Мордашовым, находящимся под санкциями, отправился из Дубая в Маскат, что в Омане, в минувшие выходные. Это одно из немногих частных судов, которые прошли проливом за последние месяцы.

Мордашов, который имеет тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным, не указан как официальный владелец роскошной яхты. Однако, записи указывают на то, что в 2022 году Nord была зарегистрирована на фирму, принадлежащую его жене.

Яхта, стоимость которого оценивается в более 500 млн долларов, отправилась из Дубая в пятницу вечером и прибыла в Аль-Мудж, пристань для яхт в столице Омана, в воскресенье утром, согласно данным платформы Marine Traffic.

Nord под российским флагом сумел пройти проливом, несмотря на то, что частные суда в основном избегали этого водного пути с начала боевых действий. На борту судна есть бассейн, подводная лодка и вертолетная площадка.

Что известно о Мордашове

Алексей Мордашов попал под западные санкции, в частности со стороны Великобритании, США и Европейского Союза, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Он является главой крупнейшей российской сталелитейной и горнодобывающей компании "Северсталь".

С оценочным чистым капиталом около 37 млрд долларов, Мордашов является самым богатым гражданином России. Непонятно, был ли он на борту яхты во время прохождения через Ормузский пролив.