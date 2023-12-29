Сунак про удари РФ по містах України: Ми не дамо Путіну перемогти

"Ці широкомасштабні напади на міста України показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети викорінити свободу та демократію. Ми не дамо йому перемогти", - йдеться в публікації.

Також глава британського уряду відзначив важливість подальшої допомоги Україні у відбитті російської агресії.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну - скільки завгодно", - написав Сунак.

У своїй публікації в мережі прем'єр Британії додав пост президента України Володимира Зеленського в Twitter щодо наслідків сьогоднішньої російської атаки.

Масована ракетна і дронова атака 29 грудня

Російські терористичні війська 29 грудня з ночі завдавали по Україні ракетних та дронових ударів. Як повідомив вранці головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, загалом окупанти випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів. Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 27 "Шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Внаслідок масштабної атаки "прильоти" були зафіксовані у Києві та області, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Конотопі, Одесі. Почалися пожежі у будинках, зокрема багатоповерхівках. За останніми даними, через удари РФ загинули 20 людей, ще понад 130 постраждали.

На російські повітряні удари вже відреагували в МЗС Франції та у посольстві США. Там рішуче засудили терор окупантів.

Усі подробиці про повітряну атаку росіян, яку назвали наймасованішою, та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.