Посол США в Україні відреагувала на масовані ракетні атаки РФ

"Це те, що українці бачать на своїх телефонах сьогодні вранці: і як наслідок, мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, коли Росія запускає ракети по всій країні", - заявила посол у себе в соцмережі "Х".

За її словами, Україні необхідно отримувати фінансування вже зараз, щоб "продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році".

До свого допису Брінк додала багатозмістовне фото, на якому було зазначено кількість оголошених повітряних тривог у столиці за одну ніч та протягом ранку.

This is what Ukrainians see on their phones this morning: and as a result, millions of men, women, and children are in bomb shelters as Russia fires missiles across the country. Ukraine needs funding now to continue to fight for freedom from such horror in 2024. pic.twitter.com/0nOW4lR70Q