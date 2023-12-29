Посол США в Україні відреагувала на масовані ракетні атаки РФ

Росія запускає ракети по всій Україні. Країна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від російської агресії.

"Це те, що українці бачать на своїх телефонах сьогодні вранці: і як наслідок, мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, коли Росія запускає ракети по всій країні", - заявила посол у себе в соцмережі "Х".

За її словами, Україні необхідно отримувати фінансування вже зараз, щоб "продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році".

До свого допису Брінк додала багатозмістовне фото, на якому було зазначено кількість оголошених повітряних тривог у столиці за одну ніч та протягом ранку.