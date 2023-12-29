Продовжує стратегію терору: Франція засудила російські масовані удари по Україні
Сьогоднішні масовані повітряні удари російських загарбників по містах України свідчать про продовження Кремлем своєї стратегії терору задля знищення цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Франції.
У французькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Париж "рішуче засуджує масовані російські ракетні та безпілотні удари по Україні, які призвели до загибелі щонайменше 12 осіб і 76 поранених, зокрема в районах Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Києва, Львова та Одеси".
"Запустивши понад 110 ракет і десятки безпілотників по всій території України... Росія продовжує свою стратегію терору, спрямовану на знищення української цивільної інфраструктури з метою підриву стійкості українського населення", - йдеться в заяві МЗС Франції.
Також в міністерстві нагадали, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну та надавати "необхідну допомогу, щоб вона могла здійснювати самооборону у тісній координації зі своїми партнерами", про що неодноразово наголошувала глава МЗС Франції Катрін Колонна.
"Франція також продовжить підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд у боротьбі з безкарністю за злочини, скоєні Росією", - додали у відомстві
Масована ракетна і дронова атака по Україні
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, російські терористи з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Як розповів вранці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворог випустив 158 ракет різних типів та ударних дронів. Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 27 "Шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
"Прильоти" були зафіксовані у Києві та області, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Конотопі, Одесі. Почалися пожежі у будинках, зокрема багатоповерхівках.
За даними на другу годину дня, через атаку загинули 18 людей, а поранення отримали 132 особи. Проте кількість жертв - збільшується. Зокрема, у Києві з-під завалів деблокували тіла ще двох людей, і станом на 15:45 відомо про п'ятьох загиблих у столиці.
Подробиці про повітряну атаку росіян, яку назвали наймасованішою, та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.
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