Сунак об ударах РФ по городам Украины: Мы не дадим Путину победить

"Эти широкомасштабные нападения на города Украины показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы добиться своей цели искоренить свободу и демократию. Мы не дадим ему победить", - говорится в публикации.

Также глава британского правительства отметил важность дальнейшей помощи Украине в отражении российской агрессии.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину - сколько угодно", - написал Сунак.

В своей публикации в сети премьер Британии добавил пост президента Украины Владимира Зеленского в Twitter о последствиях сегодняшней российской атаки.

