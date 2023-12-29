Сунак об ударах РФ по городам Украины: Мы не дадим Путину победить

"Эти широкомасштабные нападения на города Украины показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы добиться своей цели искоренить свободу и демократию. Мы не дадим ему победить", - говорится в публикации.

Также глава британского правительства отметил важность дальнейшей помощи Украине в отражении российской агрессии.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину - сколько угодно", - написал Сунак.

В своей публикации в сети премьер Британии добавил пост президента Украины Владимира Зеленского в Twitter о последствиях сегодняшней российской атаки.

Эти широкие атаки на Украине в городах show Putin будет держаться в стороне от того, чтобы получить его из-за erradicating freedom and democracy.



We will not let him win.



Мы должны держаться с Украиной – для того, чтобы долго жить. https://t.co/cf6aDNwPjD— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 29, 2023

Массированная ракетная и дроновая атака 29 декабря

Российские террористические войска 29 декабря с ночи наносили по Украине ракетные и дроновые удары. Как сообщил утром главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, всего кафиры выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В результате масштабной атаки "прилеты" были зафиксированы в Киеве и области, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Конотопе, Одессе. Начались пожары в домах, в том числе многоэтажках. По последним данным, из-за ударов РФ погибли 20 человек, еще более 130 пострадали.

На российские воздушные удары уже отреагировали в МИД Франции и в посольстве США. Там решительно осудили террор оккупантов.

Все подробности о воздушной атаке россиян, которую назвали самой массированной, и ее последствия - читайте в нашем материале.