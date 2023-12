Сунак про удари РФ по містах України: Ми не дамо Путіну перемогти

"Ці широкомасштабні напади на міста України показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети викорінити свободу та демократію. Ми не дамо йому перемогти", - йдеться в публікації.

Також глава британського уряду відзначив важливість подальшої допомоги Україні у відбитті російської агресії.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну - скільки завгодно", - написав Сунак.

У своїй публікації в мережі прем'єр Британії додав пост президента України Володимира Зеленського в Twitter щодо наслідків сьогоднішньої російської атаки.

These widespread attacks on Ukraine's cities show Putin will stop at nothing to achieve his aim of eradicating freedom and democracy.



We will not let him win.



We must continue to stand with Ukraine – for as long as it takes. https://t.co/cf6aDNwPjD