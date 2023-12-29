ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сунак об ударах РФ по городам Украины: Мы не дадим Путину победить

Пятница 29 декабря 2023 16:28
UA EN RU
Сунак об ударах РФ по городам Украины: Мы не дадим Путину победить Фото: Риши Сунак, премьер-министр Великобритании (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отреагировал на сегодняшний массированный удар России с применением ракет и дронов-камикадзе в украинским городам. Он подчеркнул, что международные партнеры и союзники не дадут стране-агрессору победить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Сунака.

"Эти широкомасштабные нападения на города Украины показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы добиться своей цели искоренить свободу и демократию. Мы не дадим ему победить", - говорится в публикации.

Также глава британского правительства отметил важность дальнейшей помощи Украине в отражении российской агрессии.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину - сколько угодно", - написал Сунак.

В своей публикации в сети премьер Британии добавил пост президента Украины Владимира Зеленского в Twitter о последствиях сегодняшней российской атаки.

Массированная ракетная и дроновая атака 29 декабря

Российские террористические войска 29 декабря с ночи наносили по Украине ракетные и дроновые удары. Как сообщил утром главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, всего кафиры выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В результате масштабной атаки "прилеты" были зафиксированы в Киеве и области, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Конотопе, Одессе. Начались пожары в домах, в том числе многоэтажках. По последним данным, из-за ударов РФ погибли 20 человек, еще более 130 пострадали.

На российские воздушные удары уже отреагировали в МИД Франции и в посольстве США. Там решительно осудили террор оккупантов.

Все подробности о воздушной атаке россиян, которую назвали самой массированной, и ее последствия - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетна атака Война России против Украины Риши Сунак
NEWS
РФ выпустила по Украине 158 ракет и дронов: Залужный рассказал, сколько сбили
РФ выпустила по Украине 158 ракет и дронов: Залужный рассказал, сколько сбили
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году