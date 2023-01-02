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Уряд Британії не встигає скасувати законодавство ЄС до кінця 2023 року

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Великобританія, Понеділок 02 січня 2023 21:05
Уряд Британії не встигає скасувати законодавство ЄС до кінця 2023 року Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Британський уряд, ймовірно, не встигне скасувати всі норми європейського законодавства, присутні у його документах, до кінця 2023 року через великий масштаб роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Як повідомляється, уряд Британії взяв на себе зобов'язання до кінця грудня вилучити з британського законодавства близько чотирьох тисяч законів, розроблених в ЄС. Міністри повинні будуть вирішити, які з них вони хочуть зберегти, які скасувати, а які змінити.

Однак, зазначається, що через масштаб роботи в уряді все частіше вважають цей крайній термін нереальним. За внутрішніми оцінками, для цього тисячам чиновників доведеться доручити виключно перегляд законодавства повний робочий день.

Високопоставлене джерело в уряді Британії повідомило виданню, що уряду "неминуче" доведеться відмовитися від своїх планів, коли питання законодавства буде розглядатись Палатою лордів у лютому.

За його словами, якщо мета в тому, щоб переглянути всі ці норми належним чином, а не просто вирізати і вставити їх в законодавство Великої Британії, то уряду знадобиться більше часу.

Однак цей крок, ймовірно, обурить євроскептично налаштованих депутатів Консервативної партії, які вважають, що законодавство має вирішальне значення для демонстрації того, що уряд реалізує вигоди від виходу з ЄС.

Ріші Сунак під час передвиборчої кампанії влітку обіцяв "переглянути або скасувати" законодавство ЄС протягом своїх перших 100 днів на посаді прем'єр-міністра.

У Міністерстві бізнесу, енергетики й промислової стратегії Британії заявили, що процес перегляду, скасування та реформування збереженого законодавства ЄС триває, і "ніяких планів щодо зміни крайнього терміну для будь-яких урядових відомств немає".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Британський уряд обмірковує економічні зв’язки з Євросоюзом у швейцарському стилі, що допоможуть налагодити "безперешкодну" торгівлю з країнами ЄС вперше після Brexit.

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