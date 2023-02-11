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Сунак разрабатывает планы возобновления связей Британии с ЕС, - Bloomberg

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Великобритания, Суббота 11 февраля 2023 21:57
Сунак разрабатывает планы возобновления связей Британии с ЕС, - Bloomberg Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке попросил чиновников и официальных лиц разработать планы возобновления отношений Великобритании с Европейским союзом. Это происходит после многих лет напряженности из-за Brexit.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Частично под влиянием последствий российского вторжения в Украину чиновники разрабатывают предложения о том, как Великобритания может более тесно сотрудничать со странами ЕС в ряде областей политики.

Работа сосредоточена на обороне, миграции и экономическом управлении государством, включая такие вопросы, как торговля, энергетика и международные стандарты.

Чиновники Великобритании надеются, что в ближайшие дни они смогут объявить о разрешении многолетнего спора с ЕС по торговым соглашениям для Северной Ирландии после Brexit. И команда Сунака надеется использовать этот прорыв в качестве основы для более всестороннего улучшения отношений с блоком. Великобритания также обнародует закон о миграции, который может привести к конфликту с Европейской конвенцией по правам человека.

"Изменение стратегии Великобритании в отношении Европы не было признанием того, что Brexit потерпел неудачу", - заявил один из чиновников.

Напомним, что британское правительство, вероятно, не успеет отменить все нормы европейского законодательства, присутствующие в его документах, до конца 2023 года из-за большого масштаба работы.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Британское правительство обдумывает экономические связи с Евросоюзом в швейцарском стиле, которые помогут наладить "беспрепятственную" торговлю со странами ЕС впервые после Brexit.

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