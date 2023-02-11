Сунак разрабатывает планы возобновления связей Британии с ЕС, - Bloomberg

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке попросил чиновников и официальных лиц разработать планы возобновления отношений Великобритании с Европейским союзом. Это происходит после многих лет напряженности из-за Brexit.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Частично под влиянием последствий российского вторжения в Украину чиновники разрабатывают предложения о том, как Великобритания может более тесно сотрудничать со странами ЕС в ряде областей политики.

Работа сосредоточена на обороне, миграции и экономическом управлении государством, включая такие вопросы, как торговля, энергетика и международные стандарты.

Чиновники Великобритании надеются, что в ближайшие дни они смогут объявить о разрешении многолетнего спора с ЕС по торговым соглашениям для Северной Ирландии после Brexit. И команда Сунака надеется использовать этот прорыв в качестве основы для более всестороннего улучшения отношений с блоком. Великобритания также обнародует закон о миграции, который может привести к конфликту с Европейской конвенцией по правам человека.

"Изменение стратегии Великобритании в отношении Европы не было признанием того, что Brexit потерпел неудачу", - заявил один из чиновников.