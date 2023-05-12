Сунак розчарований, що Зеленському не дали слова на "Євробаченні". У ОП кажуть, що не просили

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розчарований рішенням Європейської мовної спілки, після того як стало відомо, що президенту України Володимиру Зеленському було заборонено виступати на "Євробаченні".

Про це заявив офіційний представник британського прем'єра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian .

"Прем'єр-міністр вважає, що президенту Володимиру Зеленському було б доречно виступити на цьому заході, і ми розчаровані рішенням Європейської мовної спілки", - заявив він.

На Даунінг-стріт підкреслили, що цінності та свободи, за які борються українці, не є політичними.

"Цінності та свободи, за які бореться президент Зеленський і народ України, не є політичними, вони фундаментальні, і Євробачення саме визнало це торік, коли справедливо відсторонило Росію від участі в конкурсі", - ідеться в повідомленні.

При цьому у британського прем'єра наголосили, що втручатися і просити мовників змінити своє рішення не планують.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що нібито Володимир Зеленський просив організаторів "Євробачення" звернутися до глядачів під час фіналу конкурсу.

За даними ЗМІ, Європейська мовна спілка відмовила президентові України через "небажання політизувати конкурс".

При цьому речник президента Сергій Никифоров заявив, що Офіс президента не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з проханням про виступ Зеленського.

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