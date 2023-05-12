ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Офісі президента спростували заяви про відмову виступу Зеленського на "Євробаченні"

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 12 травня 2023 10:24
В Офісі президента спростували заяви про відмову виступу Зеленського на "Євробаченні" Фото: прес-секретар президента України Сергій Никифоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Офіс президента спростував заяви ЗМІ про те, що нібито Володимир Зеленський звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з проханням виступити онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу", - зазначив він.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що нібито Володимир Зеленський просив організаторів "Євробачення" звернутися до глядачів під час фіналу конкурсу.

За даними ЗМІ, Європейська мовна спілка відмовила президенту України через "небажанням політизувати конкурс".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євробачення Офіс президента
NEWS
Маляр про ситуацію на сході: ворог наступає на низці напрямків, ЗСУ успішно обороняються
Маляр про ситуацію на сході: ворог наступає на низці напрямків, ЗСУ успішно обороняються
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії