В Офісі президента спростували заяви про відмову виступу Зеленського на "Євробаченні"

Офіс президента спростував заяви ЗМІ про те, що нібито Володимир Зеленський звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з проханням виступити онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу", - зазначив він.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що нібито Володимир Зеленський просив організаторів "Євробачення" звернутися до глядачів під час фіналу конкурсу.

За даними ЗМІ, Європейська мовна спілка відмовила президенту України через "небажанням політизувати конкурс".

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