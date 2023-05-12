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Сунак разочарован, что Зеленскому не дали слово на "Евровидении". В ОП говорят, что не просили

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Лондон, Пятница 12 мая 2023 16:01
Сунак разочарован, что Зеленскому не дали слово на "Евровидении". В ОП говорят, что не просили фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разочарован решением Европейского вещательного союза, после того как стало известно, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было запрещено выступать на "Евровидении".

Об этом заявил официальный представитель британского премьера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

"Премьер-министр считает, что президенту Владимиру Зеленскому было бы уместно выступить на этом мероприятии, и мы разочарованы решением Европейского вещательного союза", - заявил он.

На Даунинг-стрит подчеркнули, что ценности и свободы, за которые борются украинцы, не являются политическими.

"Ценности и свободы, за которые борется президент Зеленский и народ Украины, не являются политическими, они фундаментальны, и Евровидение само признало это в прошлом году, когда справедливо отстранило Россию от участия в конкурсе", - говорится в сообщении.

При этом у британского премьера подчеркнули, что вмешиваться и просить вещателей изменить свое решение не планируют.

Напомним, издание The Times сообщило, что якобы Владимир Зеленский просил организаторов "Евровидения" обратиться к зрителям во время финала конкурса.

По данным СМИ, Европейский языковой союз отказал президенту Украины из-за "нежелания политизировать конкурс".

При этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Офис президента не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с просьбой о выступлении Зеленского.

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