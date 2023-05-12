Зеленський хотів виступити у фіналі Євробачення, але йому відмовили, - Times

Фото: Зеленському відмовили у виступі під час фіналу Євробачення-2023 (president.gov.ua)

Європейська мовна спілка відмовила президенту України Володимиру Зеленському у виступі під час фіналу Євробачення-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.