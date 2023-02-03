Сунак про передачу винищувачів Україні: ведемо постійний діалог
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак не відкинув у майбутньому можливість відправки в Україну винищувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в ефірі телеканалу TalkTV.
"Ми постійно ведемо діалог з нашими українськими друзями про те, як краще допомогти їм", - наголосив прем'єр-міністр Британії.
Водночас Сунак підкреслив, що у випадку з новими винищувачами, про передачу яких так просить Україна, слід пам'ятати про те, що це дуже складні машини, які вимагають місяці, якщо не роки навчання пілотів та обслуговуючого персоналу.
Раніше повідомлялося, що Британія надає Україні військову допомогу , яку вважає правильною у довгостроковій перспективі. При цьому відправка винищувачів може бути недоцільною через тривалий час підготовки.
Нагадаємо, спочатку у ЗМІ з'явилася інформація, що представник уряду Британії відкинув надання Україні винищувачів, оскільки це було б непрактично.
Проте міністр оборони країни Бен Уоллес зазначив, що рішення Британії поки не постачати Україні винищувачі не є "твердим".
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