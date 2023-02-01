Твердої відмови немає. У Британії роз'яснили позицію щодо винищувачів для України
Велика Британія остаточно не відмовляється від постачання винищувачів Україні, але на даний момент таке рішення "не є правильним".
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова Міноборони Британії Бен Уоллес.
За його словами, рішення Британії поки що не постачати Україні винищувачі не є "твердим".
"Наразі я не думаю, що це правильний підхід (передача винищувачів - ред.)... Що зрушить цей конфлікт цього року, то це можливість для українців розгорнути західну бронетехніку проти Росії", - додав Уоллес.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що представник британського уряду відкинув надання Україні винищувачів, оскільки це було б непрактично.
Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, Британія може надати Україні винищувачі під час відходу російських військ із території країни.
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