Сунак о передаче истребителей Украине: ведем постоянный диалог
Премьер-министр Британии Риши Сунак не исключил в будущем возможность отправки в Украину истребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире телеканала TalkTV.
"Мы постоянно ведем диалог с нашими украинскими друзьями о том, как лучше помочь им", - подчеркнул премьер-министр Британии.
В то же время, Сунак подчеркнул, что в случае с новыми истребителями, о передаче которых так просит Украина, следует помнить о том, что это очень сложные машины, требующие месяцы, если не годы обучения пилотов и обслуживающего персонала.
Ранее сообщалось, что Британия оказывает Украине военную помощь, которую считает правильной в долгосрочной перспективе. При этом отправка истребителей может быть нецелесообразна из-за длительное время подготовки.
Напомним, сначала в СМИ появилась информация, что представитель правительства Британии отверг предоставление Украине истребителей, поскольку это было бы непрактично.
Однако министр обороны страны Бен Уоллес отметил, что решение Британии пока не поставлять Украине истребители не является "твердым".
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