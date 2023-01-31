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В Британії пояснили, чому наразі не планують відправляти Україні винищувачі

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Вівторок 31 січня 2023 14:56
В Британії пояснили, чому наразі не планують відправляти Україні винищувачі Фото: в Британії пояснили, чому не планують відправляти винищувачі Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Речник британського уряду заявив, що Британія поки що не планує відправляти Україні винищувачі, оскільки це було б непрактично.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Evening Standard.

За словами речника, Typhoon і F-35 є дуже складними, у зв'язку з чим необхідні місяці, аби навчитись керувати ними. Через це Британія вважає, що надсилання винищувачів наразі є непрактичною.

"Очевидно, що ми будемо продовжувати надавати і прискорювати нашу військову підтримку Україні і уважно прислухатися до їхніх запитів", - додав він.

Також речник відзначив, що Британія продовжує обговорювати з союзниками подальшу підтримку України.

"Ми щойно відправили наші танки Challenger і рухаємось разом з нашими союзниками в цьому напрямку. Ці танки прибудуть досить скоро", - заявив речник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.

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