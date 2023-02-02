Довгострокова перспектива. У Британії пояснили позицію щодо винищувачів для України
Велика Британія надає Україні військову допомогу, яку вважає правильною у довгостроковій перспективі. При цьому відправка винищувачів може бути недоцільною через тривалий час підготовки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Так, на Даунінг-стріт зазначили, що на повну підготовку пілота можуть знадобитися роки, а зараз Британія зосереджена на наданні допомоги, яку Україна може використати в короткостроковій перспективі.
"Ми будемо продовжувати прислухатися до українців і розглядати, що є правильним у довгостроковій перспективі. Але варто зрозуміти ситуацію, що найшвидша програма навчання для нового пілота становить приблизно 35 місяців", - сказав офіційний речник прем'єр-міністра Ріші Сунака.
Він додав, що поточна програма навчання швидкісних реактивних літаків Великобританії триває п’ять років.
Так, стратегія Сунака полягає в тому, щоб "зосередитися на тому, як ми можемо допомогти Україні захистити свою країну та відштовхнутися цього року".
Нагадаємо, спочатку у ЗМІ з'явилася інформація, що представник уряду Британії відкинув надання Україні винищувачів, оскільки це було б непрактично.
Проте міністр оборони країни Бен Воллес зазначив, що рішення Британії поки що не постачати Україні винищувачі не є "твердим".
Раніше повідомлялося, що Британія може надати Україні винищувачі під час відходу російських військ з нашої території.
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