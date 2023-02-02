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Довгострокова перспектива. У Британії пояснили позицію щодо винищувачів для України

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Четвер 02 лютого 2023 16:30
Довгострокова перспектива. У Британії пояснили позицію щодо винищувачів для України Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Велика Британія надає Україні військову допомогу, яку вважає правильною у довгостроковій перспективі. При цьому відправка винищувачів може бути недоцільною через тривалий час підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Так, на Даунінг-стріт зазначили, що на повну підготовку пілота можуть знадобитися роки, а зараз Британія зосереджена на наданні допомоги, яку Україна може використати в короткостроковій перспективі.

"Ми будемо продовжувати прислухатися до українців і розглядати, що є правильним у довгостроковій перспективі. Але варто зрозуміти ситуацію, що найшвидша програма навчання для нового пілота становить приблизно 35 місяців", - сказав офіційний речник прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Він додав, що поточна програма навчання швидкісних реактивних літаків Великобританії триває п’ять років.

Так, стратегія Сунака полягає в тому, щоб "зосередитися на тому, як ми можемо допомогти Україні захистити свою країну та відштовхнутися цього року".

Нагадаємо, спочатку у ЗМІ з'явилася інформація, що представник уряду Британії відкинув надання Україні винищувачів, оскільки це було б непрактично.

Проте міністр оборони країни Бен Воллес зазначив, що рішення Британії поки що не постачати Україні винищувачі не є "твердим".

Раніше повідомлялося, що Британія може надати Україні винищувачі під час відходу російських військ з нашої території.

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