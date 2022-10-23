UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сунак оголосив про висунення на посаду прем'єра Британії

Фото: колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак офіційно оголосив про висунення на посаду прем'єр-міністра та голови Консервативної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сунака у Twitter.

Сунак заявив, що Британія стикаємося з глибокою економічною кризою.

"Вибір, який наша партія зробить зараз, вирішить, чи матиме наступне покоління британців більше можливостей, ніж попереднє. Саме тому я бажаю бути вашим наступним прем’єр-міністром і лідером Консервативної партії. Я хочу виправити нашу економіку, об’єднати нашу партію та досягти успіху в нашій країні", - написав він.

Сунак став другим кандидатом, який офіційно балотувався. Він вже заручився підтримкою понад 100 депутатів. Першим кандидатом стала лідер британської Палати громад Пенні Мордонт.

Зазначимо, що на попередніх виборах прем'єра Британії Сунак програв Ліз Трасс, яка тепер пішла у відставку.

Нагадаємо, раніше кандидати на посаду прем'єр-міністра Британії - колишній прем'єр Борис Джонсон та Ріші Сунак проводили переговори до пізньої ночі.

За даними опитування, британці вважають саме Сунака найбільш підходящим кандидатом у прем'єр-міністри.

ЗМІ зазначають, що Джонсон все-таки заручився достатньою підтримкою для нового висування в прем'єри.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія