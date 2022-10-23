Джонсон і Сунак провели переговори: подробиці

Кандидати на посаду прем'єр-міністра Британії - колишній прем'єр Борис Джонсон та екс-міністр фінансів у його кабінеті Ріші Сунак проводили переговори до пізньої ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зазначається, що переговори Джонсона та Сунака були зосереджені на потенційному спільному списку під час виборів.

Ця дискусія підігріла припущення, що політики можуть укласти угоду, хоча ні колишній прем’єр-міністр, ні екс-канцлер офіційно не заявляли, що беруть участь у змаганнях за наступника Ліз Трасс.

Нагадаємо, що за даними опитування, британці вважають саме Сунака найбільш підходящим кандидатом у прем'єр-міністри.

При цьому він та Джонсон поки офіційно не оголошували про висунення. Поки що з усіх кандидатів про це публічно заявила лише Пенні Мордонт.

ЗМІ зазначають, що Джонсон все-таки заручився достатньою підтримкою для нового висування в прем'єри.

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