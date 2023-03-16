Сунак анонсував збільшення військової допомоги для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що Україні необхідно допомогти якнайшвидше змінити ситуацію на полі бою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на уряд Великої Британії.
За його словами, дане питання було обговорено з президентом Володимиром Зеленським під час телефонної розмови у четвер, 16 лютого.
"Великобританія продовжує тісно співпрацювати з союзниками, щоб забезпечити отримання Україною необхідного оборонного обладнання", - сказав Сунак.
Він також заявив, що надав Володимиру Зеленському оновлену інформацію про подальшу військової допомоги з боку Великої Британії.
"Життєво важливо, щоб Україна якнайшвидше мала можливість змінити співвідношення сил на полі бою, і надав оновлену інформацію про надання подальшої військової допомоги з боку Великої Британії", - заявив британський прем'єр.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії.
Раніше повідомлялося, що Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних Сил України.
Нагадаємо, Великобританія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Однак це довгострокове рішення.
Крім того, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав Лондон надати Україні винищувачі та танки.
Додамо, що посол України в Британії Вадим Пристайко заявляв, що настала черга підготовки українських морських піхотинців у Британії.
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