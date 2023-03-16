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Зеленський поговорив з Сунаком: обговорили Бахмут та підтримку України

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Україна, Четвер 16 березня 2023 18:06
Зеленський поговорив з Сунаком: обговорили Бахмут та підтримку України Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 16 березня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

За словами президента, під час розмови з Сунаком вони обговорили ситуацію на фронті та оборону Бахмута.

"Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України", - розповів Зеленський.

Він також виразив вдячність Великій Британії за постійну підтримку України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав Китай "системною загрозою" світовому порядку.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в цьому році Китай витратить на військові потреби 224 млрд доларів.

Також повідомлялось, що США працює над посиленням контролю за експортом мікрочіпів до Китаю.

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Володимир Зеленський Бахмут Війна Росії проти України
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